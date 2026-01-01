  1. Home
Refi'eddîn Aswaraf, yek ji çalakvanên olî yên welatê Azerbaycanê, ji dinyayê koça dawî kir.

1 January 2026 - 23:57
News ID: 1768652
Source: https://fa.abna24.com/news/
Merhûm Refiʿeddîn Aswaraf ji xwendekarên Camiʿetü’l-Mustafa (S) bû. Ew di qada çalakiyên zanistî û lêkolînê de bû sedema karûbarên girîng û bi nirx bo mezheba Şiî û hezkirên Ehlu’l-Beytê (S.X).

. Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Ehlu’l-Beytê (S.X) – ABNA – Refiʿeddîn Aswaraf, yek ji çalakvan û xatîbên olî yên welatê Azerbaycanê, ji dinyayê koça dawî kir.

Ew ji kesên ku di qada wergerandinê de bi xebat bûn û jî ji lêkolînerên zanistî yên mekteba Ehlu’l-Beytê (s.x) bû; ku di vê qada de gelek gotarên wî hebûn û pirtûkên cuda yên îslamî bi zimanên Azerî û Rûsî wergerandibûn.

Merhûm Refiʿeddîn Aswaraf, ku ji xwendekarên Camiʿetü’l-Mustafa (S) bû, di çalakiyên zanistî û lêkolînê yên Komeleya Cîhanî ya Ehlu’l-Beytê s.x), Daneşnameya WikiŞîe, û her weha di hevkariyê de bi Navenda Weşanê ya Karên Hazretê Ayetullah Makarim Şîrazî, di posta rêveberiya beşa rûsî ya malpera agahdariyê ya ofîsa vî mercê taqlîdê de, xizmetên bi nirx û girîng bo mekteba Ehlu’l-Beytê (s.x) pêşkêş kir.

Etîketan:
Azerbaycan
Camiʿetü’l-Mustafa
Komeleya Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt
WikiŞîe

