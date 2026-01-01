Refi'eddîn Aswaraf, yek ji çalakvanên olî yên welatê Azerbaycanê, ji dinyayê koça dawî kir.

. Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Ehlu’l-Beytê (S.X) – ABNA – Refiʿeddîn Aswaraf, yek ji çalakvan û xatîbên olî yên welatê Azerbaycanê, ji dinyayê koça dawî kir.
Ew ji kesên ku di qada wergerandinê de bi xebat bûn û jî ji lêkolînerên zanistî yên mekteba Ehlu’l-Beytê (s.x) bû; ku di vê qada de gelek gotarên wî hebûn û pirtûkên cuda yên îslamî bi zimanên Azerî û Rûsî wergerandibûn.
Merhûm Refiʿeddîn Aswaraf, ku ji xwendekarên Camiʿetü’l-Mustafa (S) bû, di çalakiyên zanistî û lêkolînê yên Komeleya Cîhanî ya Ehlu’l-Beytê s.x), Daneşnameya WikiŞîe, û her weha di hevkariyê de bi Navenda Weşanê ya Karên Hazretê Ayetullah Makarim Şîrazî, di posta rêveberiya beşa rûsî ya malpera agahdariyê ya ofîsa vî mercê taqlîdê de, xizmetên bi nirx û girîng bo mekteba Ehlu’l-Beytê (s.x) pêşkêş kir.
