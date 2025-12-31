  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Alîkarê Çalakî ya Endîşexaneya Quincy:Heke Îsraîl careke din êriş bike, Îran ê ne li ser xwe bidome

31 December 2025 - 11:42
News ID: 1768196
Source: https://fa.abna24.com/news/
Alîkarê Çalakî ya Endîşexaneya Quincy:Heke Îsraîl careke din êriş bike, Îran ê ne li ser xwe bidome

Xwestên domdar a Îsraîl ji Amerîkayê bo tevbigeriyek leşkerî ê domdar bin; heta ku Tramp vê rêgehî berda, lê bersiva wê li Netanyahu nîşan dide ku careke din fermanda di destê Îsraîlê de ye.

ـLi gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyte (S.X) ABNA- DonaldTrump, serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, di civîna dawî ya xwe re bi Benyamin Netanyahu, serokwezîra rejîma sîyonîst a Îsraîlê, careke din li dijî bernameyên atomîk û misilî yên Îranê şermezar bû. Ew ragihand ku heye ku ji Îsraîl re destûrê bide bo êrîşên nû li dijî Tehranan, eger Îran bernameyên xwe pêş bixe.

Trita Parsi, alîkarê çalakî (muavînê executive) ya endîşexaneya Quincy, li ser vê ramanê bi bersivê wî tahlîlek çêkir û got:

“Heke senaryoya wisa bi ser were, Îran ê carî di xwe-parastinê de ne li ser xwe bidome.”

Parsi zêde kir:

“Ev daxuyaniyên Tramp dikarin Amerîkayê ketiya şerê rasterast bi Îranê ragihînin.”

Ew hişyarî da ku bernameya misilî ya Îranê tê de destgehên nepenî hene û her êrişek leşkerî dikare bibe sedema şerê gelemperî û giştî.

Alîkarê Endîşexaneya Quincy jî tevkiriye:

“Xwestên domdar a Îsraîl ji Amerîkayê bo tevbigeriyek leşkerî dê bidomînin; heqa ku Tramp vê sereteyê da dest pêde, lê bersiva wê li Netanyahu nîşan dide ku fermand careke din di destê Îsraîlê de ye. Ev demweya bêqedr ya daxwazên şer û têkobîna dijwar ê bidomînin.

Di van rewşan de, ewlehiya girtiya tensîyonan û karên berbiçavî yên Îranî hene ku dikarin qirîza herêmî zêde bikin.

……………….

Dawiya Peyamê

Etîket:

Îran

Şerê 12‑rojê

Benyamin Netanyahu

Donald Trump

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha