Alîkarê Çalakî ya Endîşexaneya Quincy:Heke Îsraîl careke din êriş bike, Îran ê ne li ser xwe bidome

ـLi gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyte (S.X) ABNA- DonaldTrump, serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, di civîna dawî ya xwe re bi Benyamin Netanyahu, serokwezîra rejîma sîyonîst a Îsraîlê, careke din li dijî bernameyên atomîk û misilî yên Îranê şermezar bû. Ew ragihand ku heye ku ji Îsraîl re destûrê bide bo êrîşên nû li dijî Tehranan, eger Îran bernameyên xwe pêş bixe.
Trita Parsi, alîkarê çalakî (muavînê executive) ya endîşexaneya Quincy, li ser vê ramanê bi bersivê wî tahlîlek çêkir û got:
“Heke senaryoya wisa bi ser were, Îran ê carî di xwe-parastinê de ne li ser xwe bidome.”
Parsi zêde kir:
“Ev daxuyaniyên Tramp dikarin Amerîkayê ketiya şerê rasterast bi Îranê ragihînin.”
Ew hişyarî da ku bernameya misilî ya Îranê tê de destgehên nepenî hene û her êrişek leşkerî dikare bibe sedema şerê gelemperî û giştî.
Alîkarê Endîşexaneya Quincy jî tevkiriye:
“Xwestên domdar a Îsraîl ji Amerîkayê bo tevbigeriyek leşkerî dê bidomînin; heqa ku Tramp vê sereteyê da dest pêde, lê bersiva wê li Netanyahu nîşan dide ku fermand careke din di destê Îsraîlê de ye. Ev demweya bêqedr ya daxwazên şer û têkobîna dijwar ê bidomînin.
Di van rewşan de, ewlehiya girtiya tensîyonan û karên berbiçavî yên Îranî hene ku dikarin qirîza herêmî zêde bikin.”
