Dadgeheke Amerîkî êrîşa parêzvanên Erdogan li ser xwepêşanderên Kurd şermezar kir

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA-Kalîn Kolar-Kotêlî, dadwerê dadgeha federal a Amerîkayê, piştî ku rapora dadweriyê ya çavdêriya dosyayê qebûl kir, biryar da ku dewleta Tirkîyê di êrişa hevaheng a parêzvanên serokê komarê yê wê welatê li dijî xwepêşanderan, li nêzî cihê niştecihbûna Tirkîyê li Washingtonê, berpirsiyariyeke rasterast hebû. Ev êriş di 16ê Gulanê 2017an de, çend saetan piştî civîna Recep Tayyip Erdoğan bi Donald Trump re, pêk hat.
Li gorî belgeya 37-rûpelî ya Dadgeha Federal a Kolombiyayê, piştî ku dewleta Tirkîyê di Cotmehê 2025an de xwe ji domandina xweparastina mafê xwe kişand û di pratîkê de ji pêvajoya dadwerî derket, dadgehê biryara cezakirinê li dijî Ankara derxist. Berê, hewlên Tirkîyê ji bo piştgirîkirina parêzvaniya desthilatê li her cihanê, di nav de li Dadgeha Îstînaf a Herêma Kolombiyayê, hatibûn redkirin.
Çardeh gilîkarên vê dosyayê bi pêşkêşkirina şahîdiyên fermî ragihandin ku ev êriş tu têkiliyeke bi parastina Erdoğan re tunebûye û tenê bi armanca cezadan û tirsandinê li dijberan hate kirin. Dadgehê dewleta Tirkîyê bi tawana êrişê, kuştin û birîndar kirinê, girtina neqanûnî û çêkirina zirara giran a derûnî mahkûm kir.
