Nûnerê Tevgera Berxwedana Îslamî ya Filistînê: Şehîd Silêmanî qehremanê mirovahiyê û sembola yekîtiya ummetê bû

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA - Dr. Xalid Qedûmî, nûnerê Tevgera Berxwedana Îslamî ya Filistînê (Hamas) li Îranê, di konferencekê “Mekteba Silêmanî: Aqlanîtiya Berxwedan û Pêşerojê ya Rêya Rê” de, bi pîrozkirina bîranîna şehîdan, bi taybetî Şehîd Sipahbod Hac Qasim Silêmanî, bal kir ku Silêmanî ne tenê qehremanê Dinya Îslamê bû, lê qehremanê mirovahiyê û sembola parastina mirov, yekîtiya ummet û berxwedana dijî sîyonîzm û tundrewîya tekfîrî jî bû.
Qedûmî dest pê kir bi şükir û salawata Xwedê û Peygamberê Mezin, û ji Îranê û rêveberên konferenceyê ji bo pîrozkirina bîranîna şehîdan sipas kir. Ew got ku Şehîd Silêmanî di herêmê de wekî birayek mezin, hevalek rast û şerikek rastîn ji bo berxwedan tê zanîn.
Qedûmî diyar kir ku piştî ku Silêmanî şehîd bû, şadî û şenîyên dijmên sîyonîstî xwe bûne şahitê ku ew kesê ku hedef kirin, projeya sîyonîzmê zêdetirî de şikest û xebatên mezin ji bo ewlehiyê ya herêmê û armanca Filistînê kiribû.
Li gorî Silêmanî, piştgiriya Filistînê ne encamê siyasî ye, lê yekîtiya Xwedê û mirovahiyê ye. Ew herdem bal kir ku parastina Filistînê rêza hemû azadên cîhanê ye, bêyî fermî, mezheb û neteweyê.
Qedûmî “yekîtiya ummetê” ya Silêmanî dîsa temaşe kir û got: Filistîn meseleke giştî û yekbûnê ye. Silêmanî hêvî kir ku Şî‘î û Sûnî, Arab û Acem, hemû li dijmên hevpar, yên sîyonîstî, yek xeta bikin.
Qedûmî diyar kir ku berxwedan rûmeta herêmî ye û tenê zimanê berxwedan fêm dike; her weha pêdivî ye ku hemî dimlêzan, siyasî, medyayî û civakî berxwedanê bikin û heta ku îşgal berdest e, berxwedanê jî berdest dibe.
Ew her weha tevî şermezarkirina her curek normalîkirinê bi sîyonîzmê got: normalîkirin têkçûna siyasî û xelata însaniyê ye, çimkî îşgalgerî ku xwînê zarok û jinan tê de ye, destûrê dide.
Qedûmî di dawiyê de got: Ger Hac Qasim Silêmanî nebûya, ne diyar bû çi felaketên sîyonîzm û terorîzma tekfîrî li ser ol, netewe û komên cuda yên vê herêmê, ku beşa dayika olên ilahî ye, biafirandin. Îro hemû ol, mezheb û gelên azad ên cîhanê xwe qerzdarê xwînê vê şehîdê mezin dizanin. Ew ji Xwedê xwest ku rêya berxwedan berdewam bike heta azadiya Quds û hemû Filistînê.
