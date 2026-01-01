Talebanî: Bi hevgirtinê, dikarin nakokiyên di navbera Herêm û Bexdayê de çareser bikin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Ehlu’l-Beytê (S.X) – ABNA – Qubad Talebanî, di peyama xwe ya tevî pîrzobayiyê de ser pêwîstiya hînbûna dersê ji nakokiyên berê û destpêka qonaxeke nû jibo pêknaîna pêbaweriyê û yekbûna navxweyî tekez kir . Qubad Talebanî hevgirtin û diyaloga yekgirtî wekî rêçareyeke bi bandor ji bo çareserkirina nakokiyên di navbera Herêma Kurdistanê û Bexdayê de zanî û hêvî kir ku sala 2026 bibe sala pêşketin, xizmet û berevaniya bi bandor ji mafên yasayî yên gelê Herêma Kurdistana Iraqê.
