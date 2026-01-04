Çima şervanên Kurd dimînin?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- Piştî peyma 10ê Adarê di navbera Sûriyê û hêzên Hesedê de, hêvî û li benda cîhkirina zû yê peymanê û qedandina rolê leşkerî ya Hesedê zêde bû.
Raport û şirovekan nîşan didin ku girîngiya ev peyman ji astê xwe mezin bû û pirsa sereke ne tenê li benda şertên peymanê ye, lê li astiyên baweriya navneteweyî û herêmî jî tê de.
Li gorî şirovekariyê, ne tenê qedandina peymanê û cîhkirina şertek ji aliyê aliyanê, lê her weha rewşa niha nikare sedemê vegerandinê an kêmkirina ewlehiyê û rolê leşkerî ya Hesedê li herêmê Sûriyê bibe.
Sedema sereke, baweriya civaka navneteweyî li ser hêza Sûriyê ku tenê wek hevkariya ewlehiyê dikare rolê xwe bicîh bike, bi taybetî li dorî dosyeyên têkildar bi berbangarîya DAIŞ û rêxistinên ewlehiyê piştî şer.
Herçiqas Donald Trump got ku li hevkariyê bi Dewleta Sûriyê li dijî DAIŞ kar dike û Dimêşq jî li peymana navneteweyî yê dijî DAIŞ de ye, lê ev hevkariyê hîn nikare astiya baweriya tevahî bi dest biçe. Şirovekaran jêhatin nîşan bidin ku ewlehiyê pêwîst bi plan û rêveberiya derbarê ewlehiyê ye, çalakiyeke ku ji aliyê Washington hîn qediya ne.
Rûdawên dawî yên li Palmyra ku bû sedema ku du leşkerên Amerîkî mirin û hevrikek ji hêrsê endamê ewlehiyê ya Dewleta Sûriyê hate kirin, wek nîşanê bêbaweriyê ya domdar tê hesibandin.
Her weha, rewşa li ser armanca hêzên Sûriyê yê Demokratîk, şêwaza rêveberiya wan û hindek kêmiyên siyasî li rêxistinan fermî, tê hesibandin wek nişanên têrîniya dewletê li ser kontrola ewlehiyê.
Piştî vê, hêzên Sûriyê yê Demokratîk ji ber tecrubeya dirêj a berbangarîya DAESH hîn piştgirîya Amerîkî heye. Piştgiriya dirêj a hêz û darayî Washington li Hesedê, di dawiyê de zêdetir ji 120 milion dolar hatiye şandin, wek nîşanê domdariyê. Şirovekaran dibêjin ku ev piştgirî nîşan didê ku Amerîka nîne ku Hesedê di dora nêzîk de bê guhertin, herçiqas di peymana bi Dimêşq ve jî.
Dawiya Peyam/
