“Nûnerê Îlamê di têbîniyeke devî de got: Karûbarên nekar û bêkêr yên hukûmetê wekî dijminên derve ne / em di binpêkirina çalakiyên Meleqşahî de ne”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beyt (Silav liwanbin) - ABNA - “Macîd al-Ansari”, axaftkarê Wezareta Derve ya Qatarê, îro (Sêşem) hişyarî da ku her têkoşîna zêdetir a dijî Îranê ne tenê hêvîya herêmê tedir dike, lê herweha xetereke girîng li ser hêvîya civaka cîhanê jî tê hesibandin.
Li civîna nûçeyan de wî îşaret kir ku Qatar li ser têkiliyên xwe bi Tehran û Waşingtonê heye da ku ji her têkiliyê re ku armanca wî astengkirina zêdetir a têkoşînan e, piştgirî bike.
Berî vê, “Donald Trump”, serokwezîra Amerîkayê, hişyarî da ku ger di nav protestoyên dawî de Îranîyan bi têkoşîna tûj re berdewam bibin, Îran bi darêke pir giran ên bersivê re wate bibin.
Hêvîyekî din, îro “Benjamin Netanyahu”, serokwezîra Îsraêlê, hişyarî da ku Îsraêlê dest nedihe Îranê ku bernameya misilê balistikê xwe dîsa ava bike; axaftinên wî piştî hişyarîyên Trump hatine ragihandin.
Di heman demê de, Sekreteriya Şûra ya Bilind a Parastina Îranê îro ragihand ku berdewamkirina çalakiyên dijwar ên dijî welatê wî bi bersivêkî qewimî û li gorî qada xwe re tê berdewamkirin.
Di beyanîyekê de, ev sekreterîya axaft ku zêdetirbûna tonda hişyarî û axaftinên mêxistinê dijî Îranê tê naxwastin û îşaret kir ku ewlehiya, serbestiya û temamîya erdê ya Îranê xêta sorên neçewtî ne, û her têkoşîna dijwar an berdewamkirina wî bi bersivêkî li gorî qada xwe, qewimî û şoreşger derbas dibe.
