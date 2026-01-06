  1. Home
Borêl: Amerîka êdî ne hevpeymanê Ewropayê ye

6 January 2026 - 23:32
Berpirsê berê yê Siyaseta Derve ya YE tekez kir ku divê ewropî jibo misogerkirina ewlehiya xwe dewsa Amerîkayê pişta xwe bi hev qahîm bikin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beyt (Silav liwanbin) - ABNA - Cozêp Borêl got: Em di halê derbasbûna ji qonaxekek din a rasitiyê de ne ku ji me re hîn zêdetir zelal dike ku divê bi amûrên xwe berevaniya xwe bikin. Ger leşkerên deryayî li Grînlendê bicih bibin, em ê çi bikin? Gelo em dê hema bêjin divê rêz li yekperçetiya axê were girtin? Borêl bi rexnekirina YE  ji ber ku bîr û rayên xwe bi awayekî vebir nexistiye rojevê got: Hin kes ji ber ku Trump di cih û şûna polîsê cîhanê de rûniştiye, keyfxweş in, ji ber ku ew bi rejîmên ku ew jê hez nakin re ketiye pevçûnê.

