Borêl: Amerîka êdî ne hevpeymanê Ewropayê ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beyt (Silav liwanbin) - ABNA - Cozêp Borêl got: Em di halê derbasbûna ji qonaxekek din a rasitiyê de ne ku ji me re hîn zêdetir zelal dike ku divê bi amûrên xwe berevaniya xwe bikin. Ger leşkerên deryayî li Grînlendê bicih bibin, em ê çi bikin? Gelo em dê hema bêjin divê rêz li yekperçetiya axê were girtin? Borêl bi rexnekirina YE ji ber ku bîr û rayên xwe bi awayekî vebir nexistiye rojevê got: Hin kes ji ber ku Trump di cih û şûna polîsê cîhanê de rûniştiye, keyfxweş in, ji ber ku ew bi rejîmên ku ew jê hez nakin re ketiye pevçûnê.
