Ehkamên li ser temaşekirinê di xwestinê de û sînorên lihevhatina (pêçanê) keçikê

Pirs 17. Di kîjan rewşê de dikarim li rû, stû û porên keçikekê ku niyeta zewaca bi wê re heye binêrim؟
Hemû mercî (bi derveyî Ayetullah Safî):
Temaşekirin li keçika ku ji bo zewacê tê xwestin bi şertên jêrîn derbasdar e:
1. Temaşe bi niyeta lez û rîbe nebe
(her çend bizane ku bi xweberê (bi mebesta kêfê) lezetê çêdibe).
2. Temaşe ji bo agahîya li ser rewşa laşî ya keçikê be
(ji ber vê yekê, heke berê agahî hebe, temaşe derbasdar nîne).
3. Qedexe an astengîya zewacê di nav de nebe
(mînak: keçik zewac kirî nebe).
4. Bihêle ku keçik wê red neke.
Ayetullah Safî:
Bi şertên jorîn, li gorî ihtiyata wacib, tenê temaşe li rû û destan heta mişkê derbasdar e.
Pirs 18
Ez dixwazim bi keçikekê zewac bikim. Ma dikarim bi nepenî li por û stûya wê binêrim, an razîbûna wê şert e؟
Hemû mercî:
Heke şertên temaşekirina derbasdar hebin, razîbûna keçikê şert nîne.
Temaşeyên ku li kolanan tên kirin
Pirs 19
Kesek ku niyeta zewacê heye؛ ma dikare bê niyeta lezetê (bi mebesta kêfê)li rû û porên jinan (mînak li kolanan) binêre da ku yekê hilbijêre û paşê ji wê re xwestin bike؟
Hemû mercî:
Ev cure temaşeyan qedexe ne.
Têbînî:
Temaşe li keçikekê bi armanca zewacê, şertên taybetî heye ku bi parastina wan derbasdar dibe
(werin binêrin: Pirs 17).
Pirs 20
Ma temaşe li bedenê dergistî(namzedekê) ku hîn namerem e — her çend ku muhrim-bûn qetî be — derbasdar e؟
Hemû mercî:
Na؛ dergistî (namzeda) namerem bi jinên din re tu cudahî nîne.
Pirs 43
Ma mêrik dikare ji bo agahîya li ser taybetmendiyên laşî û bedewîya keçikekê ku dixwaze bi wê re zewac bike، wêne an vîdyoya wê temaşe bike؟
Heke keçik ji xizm û nasan be، hukm çi ye؟
Hemû mercî:
Heke bê niyeta lezetê be، tu kêşeyek nîne؛
her çend keçik ji xizm û nasan jî be.
Qasîya derbasdar a temaşekirinê di zewacê de
355.
Kesek ku dixwaze bi jinêkê zewac bike، ji bo nasîn û agahî, dikare bê niyeta lezê li rû, dest, por û sînorên bedewî binêre — her çend bi xweberê lez çêbibe — bi şertên ku:
1. Berê agahîya temamî li ser wê nehebe؛
2. Zanîna qetî nebe ku wê red bike.
(Ji: Estefta’âtên Nû)
Pêçana keçikê li hember Xwazgînî (xwestekar) çawa divê be؟
Keçikek ku hîn aqda zewacê di navbera wê û kurê Xwazgînî (xwestekar) de nehatibe xwendin — her çend engişter an nîşan jî hatibe anîn — li gorî hukma ewvelî şer‘î namerem in.
Ji ber vê yekê, divê hemû sînor û şertên şer‘î di warê:
• pêçanê (hijab)،
• temaşekirinê،
• û heta axaftinê
de were biparêzin.
Lê istîsnayek heye:
Ew dem ku xwestekar hatiye، hemû axaftin û lihevhatin pêk hatine، û tenê tiştê maye ku kur namzeda xwe baş bibîne da ku bizane gelo bi temamî li gorî dilê wî ye an na؛ gotine ku temaşekirina yek carî li por û hwd. kêşeyek nîne.
Lê ihtiyat ew e ku ev temaşe bi kincê tûrî (nazik) be û ji ser wê were kirin.
Ev şert nayê wate kirin ku meriv her roj sibeh û êvar here keçikan temaşe bike û paşê derbarê şertan re axaftin bike.
________________________________________
Keçik û kur ku hîn aqdê zewacê di nav wan de nehatibe xwendin — her çend ji bo xwestinê hatibin û tiştên nîşanê (wek hingulîsk) jî hatibin anîn — li gorî hukma ewvelî şer‘î namerem tên hesibandin. Ji ber vê yekê, li ser wan şert e ku hemû sînor û şertên şer‘î yên girêdayî bi pêçana jinê (hijab), temaşekirina navbera wan û axaftina wan were biparêzin; û her cûre nêzîkbûn an reftarê ku bi şertên nameremîyê re li dijî be, ne derbasdar e.
