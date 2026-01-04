Zêdebûna hejmara kuştina jinan li Tirkiyê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- Navenda Lêkolînên Meydanî (SAMER), li gorî çavkaniyên çapemeniyan di raporekê de ser navê Lêkolîna Şîdeta li dijî Jinan ji 1ê Çileya 2025an heta 31ê Kanûna 2025an ragihandiye ku di sala 2025an de li Tirkiyê herî kêm 420 jin hatine kuştin û 508 jin bi awayên gumanbar jiyana xwe ji dest dane û her wiha 662 jin rastî şîdeta fîzîkî hatine û 96 jin jî rastî gef û bêrêziyê hatine.
Di vê raporê de hatiye ragehandin ku sedî 60ê tawanbarên van bûyeran nehatine naskirin û her wiha hatiye gotin ku sedî 15ê van kuştinan li Stenbolê qewimîne û Stenbol di mijarên destavêtinê û îstifada xirab ji zarokan de di rêza yekem de cih digre.
.…………….
Dawiya Peyam
Your Comment