Wêne û Vîdyoyên Veguhastina Maduro bo Dadgehek li New York + Wêne û Vîdyo

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Rojnameyên Amerîkî û Ewrûpî êvarê îro, duşem, wêneyên nû yên veguhastina Nicolás Maduro, serokwezîrê Venezuela, bo dadgehek li bajarê New York, li bakur-rojhilata Dewletên Yekbûyî, weşand; ew çalakî piştî girtina wî di dema êrîşa leşkerî ya Amerîkayê li Venezuela hatî kirin.
Amerîka şemiyê şevê, 13 Dî 1404, bi fermana Donald Trump, serokwezîrê wî welatî, êrîşek leşkerî li dijî Venezuela kir; û di encamê de, binpêkirina qanûn û prensîbên navneteweyî, serokwezîrê welatê Amerîka Latînî, li bajarê Caracas, paytexta Venezuela, girtin û bo Dewletên Yekbûyî veguhastin. Hikumeta Venezuela vê çalakîyê “têcavuzek leşkerî” nîşan da û bi ragihandina rewşa acil, daxwaz kir ku civînêya fêrmî ya Şûraya Ewlehiyê yê Neteweyên Yekbûyî saz bibe.
Li gorî raporên hatî weşandin, Maduro ê îro (duşem) li dadgeha federal a New York berê çavkaniyê li ser rêveberiya kartela maddên neqanûnî de bê. Ew dawet, wek ku rêxistina Washingtonê diaxivîne, çend salên berê heye – zêdetir ji 25 sal – û yekem car di sala 2020-an de, di dema hukûmeta Trumpê ya yekemîn de, hat pêşkêş kirin. Binavkirina vê dosyeyê, ji aliyê nêrînvanan, pirsa girîng çêdike li ser ku Amerîka çawa bi rêbazên zorê li benda dadgehê tê bikaranîn û çi sinorên hêjayî ya serokwezîrê wî welatê heye.
Serokwezîrê Venezuela piştî girtinê, bo zindana Metropolitan Detention Center Brooklyn li New York veguhastin – navenda ku ji ber rewşa nebaş a parastina girîngîyan, şanê nebaş hildaye. Wê hat gotin ku dadgehê ku ser vê dosyeyê dixebite, Alvin Hellerstein, dadgeha federal a New York û ji hêla hukûmeta Bill Clinton ve hatî binavkirin, ye.
Di heman demê de, hin welatan bi têgihiştina çalakiya Waşingtonê, ji bo encamên vê kiryarî bo hêza herêmî û pergala navneteweyî hişyarî dan. Li gorî nêrînvanên mafê mirovî, piştrastkirina dawetên li ser Maduro lêkolînê zêdetir qels tê hesibandin û di rola Amerîkayê di dosyên wekhev de, ziddiyên cîhên cuda diyar dikin.
