Xwepêşandanên li Londonê li dijî êrîşa Amerîkayê ya li ser Venezuelayê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehla Beyt (s.x)— ABNA—Bi sedan kes ji gelê Îngilîstanê li dijî êrîşa Amerîkayê ya li ser Venezuelayê û girtina serokomarê wî welatî, li Londonê dest bi xwepêşandanê kirin.
Xwepêşanderan li ber avahiya Serokwezîrtiya Brîtanyayê kom bûn û bi dirûşmeyên piştgiriya Venezuelayê û dijî Amerîkaya Yekbûyî û serokomarê wê, hevgirtina xwe bi gelê Venezuelayê û welatên Amerîkaya Latîn nîşan dan.
“Lindsay German”, seroka hevpeymaniya “Li Şer Rawestînin” (Stop the War Coalition), di axaftina xwe ya li vê xwepêşandanê de, kiryarên Amerîkayê li Venezuelayê weke “binpêkiya aşkera ya qanûnên navneteweyî” binav kir. Wê bal kişand ser destwerdanên berê yên Washingtonê li Amerîkaya Latîn û tekez kir ku Amerîka li vê herêmê li gorî ku bixwaze tevdigerre. Her wiha, wê bêdengiya Serokwezîrê Îngilîstanê û hin serokên rojavayî li hember kiryarên Trump rexne kir.
Ev protesto piştî wê hatin ku Donald Trump roja Şemiyê ragihand ku êrîşa “berfireh” li dijî Venezuelayê hatiye pêkanîn, ku ev yek bû sedema girtina Nicolas Maduro û hevjîna wî û veguhestina wan bo Amerîkayê. Trump ragihand ku Amerîka dê rêveberiya Venezuelayê heta ku “veguhastina bi ewle û guncav a desthilatê” pêk neyê, li xwe bigire.
Wezareta Dadê ya Amerîkayê jî belgeyek sûcdariyê li dijî Maduro belav kir ku tê de “serkêşiya hikûmetek gendel û neqanûnî ji bo salan” û “hevkariya bi terorîst û bazirganên herî xirab ên madeyên hişbir ên cîhanê re” dihate dîtin.
