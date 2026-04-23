Derbeya mezin a Îstixbarata(Agahîya) Îranê li Hemberî Operasyona Hevpar a Grûpa Munaﬁqûn û Mossadê

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)–ABNA–Sultan Elî Şîrzadî Fexr, kurê Şîr Elî, piştî ku ji prosedurên qanûnî derbas bû û biryara Dadgeha Bilind piştrast kir, bi tohmeta endametiya di koma terorîst a MKOyê de û hevkariya bi îstîxbarata rejîma Siyonîst re, hat darvekirin.
Di salên piştî Şoreşa Îslamî de, MKOyê xiyanetên berfireh li dijî welat û gel kir, ku bû sedema şehîdkirina zêdetirî 17,000 Îranî.
Ev grûpa ku di salên dawî de gelek lawaz bûye û bermayiyên wê li Albanyayê salên dawî yên jiyana reş a xwe derbas dikin, ji bo debara xwe bûye kirêtiya karûbarên îstixbaratî yên biyanî.
Li gor xwezaya tawanbar û xerab a wê, grûpa terorîst a Muna-fiqûn di salên dawî de bûye kirêtiya rejîma siyonîst û ji bo karûbarê Mossadê kirêtiyê dike.
Gelek operasyonên terorîst ên li hundirê welêt, wek şehîdbûna zanistvan û welatiyan, encama kirêtiya rasterast a grûpa Muna-fiqûn ji bo karûbarê Mossadê bûye.
Di yek ji mînakên hevkariya Muna-fiqûnê bi rejîma siyonîst re, yek ji hêmanên bi tecrûbeya grûpê ku bi salan li derveyî welêt niştecî bû, li ser bername û plana Mossadê ji bo pêkanîna operasyoneke girîng, bi wesa ku bi derbaza demê re, hesasiyet li ser nasnameya vî kesî tune ye, berê xwe da Îranê, lê di heman dema ketina welêt de, kesê navborî di bin çavdêriya îstixbaratê de bû û berî pêkanîna her çalakiya terorîstî hatiye desteserkirin.
Siltan Elî Şîrzadî yek ji endamên bi tecrûbeya grûpa terorîst a Muna-fiqûn bû û bi salan bi vê grûpê re di warên cuda de hevkariyeke berfireh kiribû.
Mahkûmê beramber (Siltan Elî Şîrzadî) di sala 1987an de (1366 hît.) piştî wergirtina koda radyoyê ji radyoya Muna-fiqûnê, bi hevrêziya qaçaxçiyê Muna-fiqûnê, bi awayekî neqanûnî ji sînorê Selmasê derketî derveyî welêt û hat Iraqê û beşa pejirandina Muna-fiqûnê.
Şîrzadî piştî derbaskirina qonaxên pejirandinê, hemû perwerdeyên bawerî, îdeolojî û nasîna rêxistinê bin çavdêriya Meryem Recawî, Mesûd Recawî û serokên din ên grûpê werdigire.
Kesê navborî perwerdeyên leşkerî yên wekî karûbarên çekan yên komî, tîrberdana RPG, ajotina tank û nifirberê (lêgerê), karûbarên du-lûle û çar-lûleyên parastina hewayî û Doşka jî li heman ordûgahê werdigire.
Wî îtîraf kiriye ku di operasyonên terorîstî yên Firûxê Cawîdan (Roja Ronahî ya Herheyî) û Çilçirax (Şem û Fener) de li dijî Îranê tevgerî heye.
Siltan Elî Şîrzadî awayê amadebûna xwe di operasyona terorîst a Firûxê Cawîdan de bi vî awayî rave kiriye: "Ferman dan min û deh-panzdeh kesên din ku di operasyonê de tevger bibin. Bi şev em xwe gihandine Îslamabadê Rojava û ji wir çûne sê-rêya Milawî û heta dawiya operasyonê em amade bûn. Piştî wê fermana paşvekêşana hate dayîn û me vegeriya Iraqê."
Mahkûmê beramber di dema têketina artêşa Iraqê adara sala 2012an (Firwerîn 1391 hît.) de li ordûgaha Eşrefê, ji wan kesên bû yên ku li hemberî hebûna artêşê li ordûgahê berxwedan nîşan dan û di wê pevçûna çekdarî de li dijî leşkerên Iraqê birîndar bû.
Piştê wê, Şîrzadî bi awayekî koçberî Spanya bû û li wir niştecî bû.
Piştî niştecijbûna li Spanyayê, wezîfeyeke nû hate spartinê ku divê ev wezîfe li hundirê Îranê pêk bîne.
Grûpa terorîst a Muna-fiqûn projeyeke veşartî ji aliyê Mossadê ve li hundirê Îranê werdigire û ji ber girîngiya projeyê, yek ji hêmanên xwe yên bi tecrûbeyê herî zêde, ango Siltan Elî Şîrzadî, hilbijêre.
Ji ber wê yekê ku ev kes bi demeke dirêj li Îranê nehatiye bûn, bi hinceta serdana malbat û bi bahana bêrîkirina welêt tê welêt.
Lê di bingehê ketina welêt de tê nasîn û dikeve tora îstixbaratî ya leşkerên nenas ên Îmamê Zeman (E.C.) û berî pêkanîna her operasyonê tê girtin.
Piştî lidarxistina rûniştînên dadgehê, mahkûmê beramber bi tawanên têkbirina Xwedê (Moharebê) ji riya kişandina çekan bi mebesta jiyan, mal û namûsa gelan, bi navgîniya tevlêbûna di operasyonên Firûxê Cawîdan û Çilçirax de li dijî sîstema Komara Îslamî ya Îranê, endamtiya grûpa terorîst a Muna-fiqûn û hevkariya bi rejîma siyonîst re, cezayê darvekirinê lê hatiye birîn.
Hukmê hatî birîn piştî pejirandina ji aliyê Dadgeha Bilind a Welêt ve, sibehî vê rojê (03ê Gulanê 2025) hate bicihanîn.
Li gor rapora Navenda Medyayê ya Desteya Dadweriyê, di çarçoveya têkoşîna bi hevkarên dijminê siyonîst-emerîkî re, dosyayên hejmarek din ji tawanbaran li parêzgehên cuda yên welêt hatine lêkolîn û bûye sedema diyarkirina hukmên cezayê.
Li gor vê yekê, li parêzgeha Azerbaycana Rojava 11 dosye hatine lêkolîn ku hukmên hepsê bi xwe re aniye.
Her wiha li parêzgeha Farsê jî dosyaya 59 kesên xwezaya hevkarên dijmin piştî temamkirina pêvajoya lêkolînê bûye sedema diyarkirina hukmê. Mahkûmên van dosyayan niha cezayê xwe yên hepsê derbas dikin.
Ev kes li gor cureyê tawanan, cezayê 1 heta 5 salan hepsê lê hatine birîn.
