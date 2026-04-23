Bandora şerê Amerîka li dijî Îranê gihîşt fincana qehweyê li dinyayê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA -Peyamên şerê li dijî Îranê gihîştine heta fincana qehweyê. Ji ber ku fikarên li ser domana astengiyên di veguhastina deryayî û bazara enerjiyê de, bihayê qehweyê bilind kiriye. Di heman demê de, gefên avûhewayê yên li ser berhemên çandiniyê yên Brezîlê jî zextê li ser bazarê zêde kiriye.
Ajansa Bloombergê ragihand ku bazara qehweyê niha di heman demê de rûbirûyê zextên ji aliyê jeopolîtîk û şert û mercên avûhewayê ve bûye.
Li gor daneyên Bloombergê, peymanên qehweya Erebîka (Arabica) li New Yorkê bilindtirîn mezinkirina xwe ya di du hefteyên dawî de tomar kir. Di nav danûstandinan de ev qehwe heta %3.1 zêde bû, paşê bi mezinkirina %2-yê li astê 2.883 dolarî ji bo her poundê (nêzîkî nîv kîloyê) sekinî. Qehweya Robusta li Londonê jî %2.9 bihayê wê zêde bû.
Ajansa Bloombergê nivîsiye ku Donald Trump, Serokkomarê Amerîkayê, agirbesta bi Îranê re ji bo demekê bêsînor dirêj kiriye, lê danûstandinên aştiyê hîn rawestiyane. Tevî ku xetera rûbirûbûna leşkerî ya rasterast kêm bûye, bazaran hîn jî nîşaneke zelal a vekirina nêzîk a Tengava Hirmuzê – ku yek ji girîngtirîn deriyên neft û gaza cîhanê ye – negirtiye û ev yek bihayê enerjiyê bilind hiştiye.
"Carlos Mera", serokê beşa lêkolînên bazara berhemên çandiniyê li Rabobankê, got ku xetera domandina şer bandor li ser hejmarek berhemên çandiniyê, di nav de qehwe jî, kiriye û ev bandor bi kêmbûna stokên pejirandî yên tovên Erebîka û Robustayê re zêde bûye. Wî herwiha got ku zêdebûna bihayê neftê bûye sedema bilindbûna lêçûnên veguhastin û karûbarên lojîstîkî yên berhemên çandiniyê.
"Daryl Christ", cîgirê serokê beşa berhemên çandiniyê û hilberên nerm li Asyayê li pargîdaniya StoneX Group, jî got: Bihayê qehweyê ji ber girêdana bilind a veguhastina tovan bi sotemeniyê ve, rûbirûyê zêdebûnê ye; ji ber ku qehwe pêşî bi kamyonan ji herêmên navxweyî tê şandin benderan û paşê tê hinardekirin.
Li gor nivîsa Bloombergê, ev tê wateya ku her zêdebûnek bihayê sotemeniyê, rasterast lêçûna veguhastina qehweyê ji zeviyê heta ser xerîdarê dawî bilind dike.
