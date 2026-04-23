Wezîrê Hêza Deryayî yê Amerîkayê û hevalê Epstîn ji wezîfeyê îstîfa kir

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA –"Sean Parnell", berdevkê Wezareta Cengê ya Amerîkayê (Pentagonê), li ser tora civakî ya X (Twittera berê) nivîsiye: "John C. Phelan, Wezîrê Hêza Deryayî, ji hikûmetê vediqete û ev îstîfa di cih de tê sepandin."
Li gor gotina berdevkê Pentagonê, "Hung Cao" cîgirê wî, wekî wezîrê demkî dê li şûna wî bê tayînkirin.
Berdevkê Pentagonê tu îşaretekê li ser sedema ji kar avêtin û îstîfaya neçarî ya John C. Phelan nekir; bi taybetî ku çavkaniyên Amerîkayê ev ji kar avêtinê wekî pir nepayî (nişkêvî) bi nav kirine; ji ber ku Phelan tenê rojek berê di konferansa salane ya Hêza Deryayî li Waşingtonê de axivî û ji planên xwe yên demdirêj ji bo budceya sala 2027ê axivî bû.
Phelan, ku ji bazirgan û hevalên Tramp e, di 25ê Adara 2025an de wekî wezîrê heftê û nehem (79.) yê Hêza Deryayî sond xwar; ew beriya wê tu paşerojek leşkerî (ezmûna cengê) nedîtî.
Her wiha, Phelan yek ji wan kesên herî nakokî ye ku navê wî di dosyeya Epstîn (Jeffrey Epstein) de derbas bûye. Di destpêka vê salê de, raporên ku navê wî di lîsteya rêwiyên balafira taybet a Jeffrey Epstein a sala 2006an de cih girtiye, hatin weşandin.
Îstîfaya Phelan her wiha tenê çend hefte piştî wê yekê pêk tê ku Pete Hegseth, Wezîrê Cengê yê Amerîkayê, General Randy George, efserê bilind ê artêşê, û her wiha du generalên bilind ên din ên artêşê ji kar avêtin.
