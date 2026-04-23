Wezareta Çandê ya Herêma Kurdistanê di derbarê nakokiya di navbera "xwedaniya siyasî" û "pêdiviyên pîşeyî" de axivî

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x)–ABNA– Di roja rojnamegeriya kurdî de, Kurdpress hewil da ku bi pêkanîna hevpeyivînekê di asta siyasetê de, nirxandina fermî ya saziya berpirsyar a çand û medyayê li Herêma Kurdistanê li ser rewşa heyî ya medyayan, rehên dîrokî yên wê û asoya pêşerojê bipirse.
Her çend Wezîrê Çandê ji ber nexweşiyê nekarî hevpeyivînê bike jî, Arslan Rehman, Alîkarê Wezîr, bi navê vê saziyê bersiva pirsên pisporî yên Kurdpressê da. Ev hevpeyivîn ji aliyekî ve girîng e ji ber ku ne tenê nêrîna fermî ya Hikûmeta Herêmê li ser avahiya medyayê nîşan dide, lê di heman demê de bi rengekî xwezayî vedigere yek ji mijarên herî nakokî – ango têkiliya medya û hêzê.
Kurdpress: "Yek ji naverokên sereke yên di warê medyayên kurdî yên Herêma Kurdistanê de, mijara avahiya xwedaniyê û têkiliya medyayan bi aktorên siyasî, kesayetiyên siyasî an jî partiyan re ye. Wezareta Çandê vê mijarê çawa dinirxîne? Bi gotineke din, bi berçavgirtina wê yekê ku medya kurdî di dîroka têkoşînên beriya sala 2003an de bi bingehîn di xizmeta partiyan de bû û dengê tevgerên siyasî bû, hîn jî ew bandorên partiyî û kesane li ser medyayan serdest in an jî guhertin çêbûye?"
Arslan Rehman: "Rast e; ev yek ji taybetmendiyên medyayên kurdî ye ku piştî sala 2003an, ji aliyê xwedaniyê ve ber bi kesanebûnê ve çûye. Çi di warê bazirganî de ji aliyê bazirgan û sermayedarên ve, çi jî ji aliyê kesayetiyên siyasî, partiyan an jî tewra kesayetiyên civakî yên Herêma Kurdistanê ve. Ev şêwazekî nû yê medyayê ye ku piştî sala 2003an, ji ber pêşketina di warên cihêreng ên jiyanê de, bi taybetî di warê medyayê de bi giştî, bûye sedem ku kes bixwazin di cîhana medyayê de sermayedarî bikin."
"Ji bilî kanalên satelîtî yên ku em dibînin di navbera partiyan, kesayetiyên siyasî, bazirgan û sermayederan de parve bûne, di asta navxweyî û herêmî de jî bi dehan kanalên me hene ku pargîdaniyên bazirganî, kesayetiyên civakî û olî wan damezrandine. Ew sermayedariyeke bazirganî û aborî li van medyayan dikin da ku bi rengekî ji bo kelûpel û berhemên xwe reklamê bikin an jî qezenca maddî ji xwe re bi dest bixin. Ev di hawîrdora medyayî ya Kurdistanê de diyarkirî ye."
"Wekî ku di paşerojê de jî, 128 sal berê, em dibînin ku yekem saziya agahdarkirinê ya kurdî, ango rojnameya 'Kurdistan', ji aliyê saziyekî dewletî an jî wekî saziyekî çandî û ronakbîrî yê fermî ve nehat weşandin. Lê belê, kesayetiyekî ronakbîr, siyasî, çalakvanê kurd û dilovanê pirsgirêka kurd, rojnameya yekem bi heman navê 'Kurdistan' weşand. Ev bi xwe nîşan dide ku medyaya me ji destpêka avabûna xwe ve, xwedî taybetmendî, reng û şêwazekî kesane bûye."
"Em di serdema borî de, di qonaxa têkoşînên çiyê de, medyaya me medyaya şoreşê bû, medyaya têkoşînê bû, medyaya berxwedanê, rabûnê û zindîbûna neteweyî bû. Her wiha medyaya partiyê û çalakiyên partiyî bû, bi taybetî piştî rabûnê (Raperîn). Piştî sala 2003an jî qonaxeke nû ye û ev qonaxa nû, bi rastî ew taybetmendî û nasnameya ku ji destpêkê ve hebû, wekî nimûneyekî bi xwe re aniye û ji wê neqetiyaye."
"Xaleke din a ku hêjayî gotinê ye û di berdewamiya bersiva pirsê we ya yekem de ye; em nikarin nerînekî bi temamî neyînî li vê mijarê bînin. Ev rewşeke xwezayî ye di hawîrdora medyayî ya îro ya Herêma Kurdistanê de. Felsefeya rêveberiyê li Herêma Kurdistanê li ser bingeha azadiya çalakiya medyayê ava bûye. Qanûna jimare 35 a sala 2007an heye ku maf dide her welatiyekî Herêmê ku bibe xwediyê saziyekî medyayê û destûra wê bistîne."
Kurdpress: "Hin kes bawer dikin ku piştî sala 2003an û hilweşîna rejîma Baas, em bûne şahidê vekirinekê di navbera medyayê ya Herêma Kurdistanê de. Lê gelek kes dibêjin ku ev vekirin tenê di hejmara rojname, medya û rûpelên virtual de ye ku bi azadî destûr wergirtine, lê ji aliyê serxwebûna medyayê ve, ev mijar kêm tê dîtin. Nirxandina Wezareta Çandê ya li ser vê yekê çi ye?"
Arslan Rehman: "Em di warê medyayê de pirsgirêk û astengeke mezin bi vê mijarê re nîn e ku medya filan bi kîjan aliyê siyasî, aborî, bazirganî an jî olî ve girêdayî ye. Pirsgirêk û bingehê mijarê di medyayê de pîşeyîbûn (profesyonelîzm), rastbêjî, weşana rastiyê û pabendbûna bi qanûn û etîka rojnamegeriyê ye."
"Ji ber vê yekê pir xwezayî ye ku rojnameyek, radyo an jî televizyonek bi aliyekî an jî hêzekî siyasî ve girêdayî be û budceya xwe ji aliyekî siyasî werbigire. Lê tiştê ji bo me li Herêma Kurdistanê girîng ev e ku ev medya, kurdî bifikire, vegotina xwe ya nûçeyan kurdî be û rastiyê ji temaşevan, gel û civaka xwe re bêje."
"Pir girîng e ku medya pabendî 'babetbûnê' (objektîfiyê) be û ji rêz û çarçoveyên pîşeyî dernekeve. Xala sereke ya ku medyayan ji hev cuda dike ev e: ev medya heta çi radeyê pîşeyî ye? Heta çi radeyê pabendî rêzên qanûnî û etîka exlaqî ye an na? Bi rastî pîvana sereke divê ev be; ji ber ku wekî hûn dizanin li hemû cîhanê de, ne tenê li herêma me, ne tenê li Iraq, Îran, Tirkiye û welatên cîran, lê li tevahiya cîhanê de divê em xwediyê torên ku em ji wan re bibêjin 'bêalî' nebin. Bêalî li hemberî çi? Di dawiyê de, mirov wekî heyînekî civakî nikare bêalî be."
"Îcar eger medyayek hate damezrandin û da'wa bêalîbûnê kir, bi gotina kurdan 'bi gotina helaw helaw, dev şîrîn nabe'; ev da'wa bi dirûşmeyan û pesndana xwe nayê îsbatkirin. Divê di qada kiryarê de, di çalakiyan de, di berhemên xwe yên derveyî û peyama ku belav dike de were nirxandin ku ew çiqas pabendî rêzên exlaqî, bingehên pîşeyî û parastina berjewendiyên bilind ên civak, gel û welatê xwe ye. Her wiha çiqas ji bo aştiya civakî, lihevkirin û yekîtiya di navbera çînên civakê de hewil dide; ev pîvanên sereke ne."
"Berevajî vê, eger medyayek bifikire ku ew bi temamî serbixwe û bêalî ye, ev bi rengekî windakirina pare û sermayeyê ye. Ma gengaz e ku kesek peyam û gotara xwe ya medyayî nebe? Medyayekê biafirîne ku tenê gotinên yên din ji nûve belav û dubare bike? Wê demê ew bi xwe çi hilberîne? Dema ku medyayek tiştekî hilberîne, nêrîna wê ya li ser jiyanê, ol, aborî, siyaset û guherînên civakî ji bo civakê çi ye?"
"Ji ber vê yekê em qebûl nakin ku ev êbik e ku medya ji aliyê xwedaniyê ve xwedî nasnameyekî diyar be. Lê tiştê ku qebûl e û şerm e ev e ku di bin sîwana wê nasnameyê de, derewan belav bike, dest bi xapandina raya giştî bike, agahiyên nerast bide xwarinê gel û bi kurtasî, jehrê bide gel; ev e cihê ku pirsgirêk û astenga sereke çêdibe. Ji ber vê sedemê, ji bo me ferq nake ku xwediyê medyayê partiyek be, kesayetiyekî siyasî be an jî pargîdaniyek be; tewra gelek kesayetî û tevgerên olî yên Herêma Kurdistanê xwediyê toran in û ev ji bo me rewşeke xwezayî ye û em bi wan re têkilî dan dikin."
Kurdpress: "Medya kurdî heta çi radeyê karîbû li ser erkê xwe yê haydarkirina çînên cihêreng ên civaka Kurdistanê pêk bîne? Ma dikare bê gotin ku medya kurdî di vê demê de derbasî qonaxeke ji medyayeke siyasî ber bi medyayeke pîşeyî (profesyonel) ve dibe? Ev rê heta çi radeyê hatiye rêkirin û niha li ser kîjan qonaxê ye û di asoya pêşerojê de, hûn cihê medya kurdî çawa dibînin û ji bo pêşveçûna pîşeyî ya wê çi tedbîr dikarin werin girtin?"
Arslan Rehman: "Di derbarê pirsa we ya dawî de; em ne tenê di hejmarê de, lê di warê teknîkî û kalîteyê de jî bûne şahidê pêşketineke berçav. Îro medyayên Herêmê ji aliyê teknolojiyê ve li asta welatên pêşketî ne. Di warê naverokê de jî, rêzefîlmên kurdî û bernameyên pîşeyî têne hilberandin û tewra pargîdaniyên hilberîna me (produksiyonê) berhemên xwe difroşin torên cîhanî. Ev bi xwe nîşanek serfiraziyê ye li asta navneteweyî."
Wezareta Çandê ya Herêma Kurdistanê di derbarê nakokiya di navbera "xwedaniya siyasî" û "pêdiviyên pîşeyî" de axivî
Wezareta Çandê ya Herêma Kurdistanê di derbarê nakokiya di navbera "xwedaniya siyasî" û "pêdiviyên pîşeyî" de axivî
