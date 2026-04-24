Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) – ABNA–Di berdewamiya gengeşeyên li ser çarenûsa çekên şandî yên Amerîkayê de, Kemal Kerkûkî, ji kesayetên navdar ên PDK'ê, di hevpeyivînekê de da zanîn ku servîsên ewlekariyê yên cîhanê, di nav de Mosad, diyar kirine ku ev çek li cem kê ne. Wî bi tinazî îşaret bi rakibê xwe (YNK) kir. Berê Bafûl Talabanî red kiribû ku çek wergirtine. Latîf Nîrweyî jî red kir û daxwaza eşkerekirina helwestên fermî kir.
Diyarî li ser çarenûsa çekên Amerîkayê yên ji Kurdan re hatine şandin .Kemal Kerkûkî got: Li gorî servîsên ewlekariyê, diyar e ku ev çek li cem kê ne
24 April 2026 - 22:02
Source: Kurd Press
Piştî ku Bafûl Talabanî bi awayekî xurt red kir ku ji Amerîkayê çek wergirtiye û bi destnîşankirina du-rêveberiya Herêma Kurdistanê, wergirtina çekan dabeşî ser rakibê xwe kir, Kemal Kerkûkî îdia kir: Servîsên ewlekariyê yên navdar ên cîhanê, di nav de Mosad, bi eşkereyî gotine ku ev çek li cem kê ne.
