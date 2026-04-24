Şerê Trump li dijî Îranê li ber bidawîbûnê ye. Kongreya Amerîkayê dê çi bike?

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–
Donald Trump, Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, di 28ê Sibatê 2026an de, bêyî erêkirina Kongreyê, şer li dijî Îranê dest pê kir û hikûmeta wî ev tevger bi navê "operasyona leşkerî" binav kir. Ev tevger li dijî destûra bingehîn a Amerîkayê ye ku desthilata ragihandina şer bi tevahî dide zagonsazên welêt. Her çend serok weke fermandarê giştî yê hêzên çekdar, desthilata kirina êrîşên sinordar ên lezgîn ji bo parastina berjewendiyên Amerîkayê bêyî destûra pêşîn hebe jî, ev desthilat li gorî Qanûna Desthilatên Şer (War Powers Act) sinordar e; qanûnek ku dema operasyona leşkerî bêyî erêkirina Kongreyê 60 roj destnîşan dike û 30 rojên din jî ji bo derxistina hêzan tê hesibandin.
Li gorî ragihandina rojnameya "El Erebî El Cedîd", di salên 1970î de, Komarîxwaz û Demokrat li Kongreya Amerîkayê ji bo pejirandina Qanûna Desthilatên Şer bi hev re bûn yek, hewlek ji bo vegerandina desthilatên zagonsaziyê yên di şerên derveyî welêt de, piştî ku Serokên Lîndon Johnson û Richard Nixon zagonsazên Amerîkayê xapandin û du şerên veşartî li dijî du welatên bêalî dest pê kirin: Şerê li dijî Laosê (1961-1973) û Şerê li dijî Kamboçyayê (1969-1973). Wê demê, tomarên fermî yên firînan hatibûn çêkirin da ku nîşan bidin bombebaran li Viyetnama Başûr pêk tê, ne li Kamboçyayê. Nixon bi mafê vetoyê li dijî vê qanûnê derket, lê di kiryarekî kêm de, Komarîxwaz tevlî Demokrat bûn û bi 75 dengan li dijî 18 dengan vetoya wê şikandin û qanûn bêyî îmzaya serok hate cîbicîkirin.
Her çend şerê Amerîkayê li dijî Îranê di 28ê Sibatê de bi rastî dest pê kir jî, Trump heta 2ê Adarê bi awayekî fermî Kongreyê ji vê operasyonê agahdar nekir; ev tarîx destpêka hesabkirina dema 60 rojî ye ku di 1ê Gulanê de diqede. Ev tê wateyê ku di rojên pêş de, Trump bi çend vebijarkan re rû bi rû ye: an daxwaza destûra bikaranîna hêza leşkerî bike, an jî Kongreya Amerîkayê bi fermî şer li dijî Îranê ragihîne; her du vebijark ji aliyê zagonsazan ve ne mimkin têne dîtin. Vebijarka din, dirêjkirina 30 rojên din e, bi şertê ku serok bi nivîskî ji Kongreyê re îspat bike ku ev dirêjkirin ji bo derxistina ewle ya hêzên Amerîkayê pêdivî ye.
Ev dirêjkirin destûrê nade serok ku êrîşên leşkerî li dijî Îranê berdewam bike, lê serokên Amerîkayê berê jî ji vê qanûnê derbas bûne. Dawîn mînakek, Barak Obama bû ku di sala 2011ê de êrîşên li dijî Lîbyayê zêdetirî 60 rojî bêyî destûr berdewam kir û argûman kir ku bombebaranên hewayî û êrîşên bi droneyan li gorî pênaseya qanûnê, tevgerên dijminane nayên hesibandin, ji ber ku hêzên Amerîkayê beşdarî operasyona erdî nebûn.
Heta niha, Trump hema hema kontrola tevahî endamên Partiya Komarîxwaz a li Meclisa Nûneran û Senatoyê di bin destê xwe de ye, lê hejmarek ji wan destnîşan kirine ku ew ê piştî bidawîbûna dema 60 rojî piştgiriya berdewamiya êrîşan nekin. John Curtis, Senatorekî Komarîxwaz, di notekê de nivîsî ku ew ê piştgiriya tu çalakiya leşkerî ya ku ji vê demê derbas bibe bêyî erêkirina Kongreyê neke. Di heman demê de, Demokrat bi pêşkêşkirina planên ji bo rawestandina şer, zextê li Komarîxwazan dikin ku beriya hilbijartinên navdem (midterm) yên Mijdarê, helwesta xwe eşkere bikin.
Ne diyar e ka Komarîxwaz dê amade bin ku destûra berdewamiya şer li dijî Îranê bidin Trump; bi taybetî heke ev biryar bandoreke neyînî li ser şansê wan ê serkeftinê di hilbijartinên Meclisa Nûneran û Senatoyê de bike, wê demê ku nerazîbûna welatiyên Amerîkayê ji zêdebûna bihayê sotemeniyê - ku ji ber van êrîşan xirabtir bûye - zêde dibe. Hin kesayet, di nav de Brian Mast, Serokê Komarîxwaz ê Komîteya Têkiliyên Derve ya Meclisa Nûneran, bi tinazî gotine ku denganîna paşê dibe ku cuda be, ku ev îşaretek e li ser îhtîmala hevbendiya hin Komarîxwazan bi Demokratan re ji bo rawestandina şer.
Komarîxwaz di hewla destûra şer ji bo Trump de
Dema ku hin zagonsazên Komarîxwaz hewl didin ji bo piştgiriya Trump, destûrek ji Kongreyê amade bikin ji bo berdewamiya şer li dijî Îranê, şansê serkeftina wan pir kêm xuya dike; ji ber ku Demokrat di dijberiya vî şerî de bûne yek. Senatore Lisa Murkowski, Komarîxwaz ji eyaleta Alaska, got ku ew bi komek senatoryan re li ser nivîsandina destûrek fermî ya bikaranîna hêza leşkerî li dijî Îranê dixebite, lê hêj planek pêşkêş nekiriye.
Tê payîn ku hikûmeta Trump heman argûmanên ku hikûmeta Obama di dema êrîşên li dijî Lîbyayê de bikar anî, pêşkêş bike; argûmanên ku wê demê hêrsa zagonsazên Amerîkayê derxist. Lêbelê, paşguhkirina qanûnê di rewşa heyî de dikare ji bo Partiya Komarîxwaz astengiyek siyasî çêbike, ji ber ku şer li dijî Îranê di nav raya giştî ya Amerîkayê de popûler nîne û li ber hilbijartinên navdem, bihayekî aborî yê giran li ser milên wan datîne. Trump vê dawiyê gotibû ku hilbijartinên navdem çu zextê li wê nakin ku şer li dijî Îranê bi dawî bike.
Ji dema pejirandina Qanûna Desthilatên Şer a li Amerîkayê di sala 1973an de, serokên vî welatî zêdetirî 132 raporan pêşkêşî Kongreya Amerîkayê kirine ku di nav de operasyona veguhastina hewayî li Kamboçyayê di sala 1975an de, beşdarbûna hêzan li Beyrûtê di navbera salên 1982-1983an de, Şerê 1991ê, Şerê Iraqê di 2003an de û Şerê Afganistanê di 2001ê de hebûn.
Lêbelê, hêza bicîbicîkirina vê qanûnê bi demê re qels bû û serokên Komarîxwaz û Demokrat bi karanîna valahiyên qanûnî, ew bi pirranî bêbandor kirin. Di vê navberê de, endamên Kongreya Amerîkayê yên ji partiya serok bi gelemperî çavê xwe li binpêkiriyên wî digirin. Serok ji nebûna pênaseyek rast a peyva "tevgerên dijminane" sûd werdigirin û êrîşên hewayî û operasyonên bi droneyan weke beşek ji vê sernavê nahesibînin; di encamê de, xwe mecbûrî agahdarkirina Kongreyê û bicîbicîkirina dema 60 rojî nabînin.
