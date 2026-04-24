Dewletên Yekbûyî Xelata 10 Milyon Dolarî ji bo Rêberê Ketaib Seyîd ul-Şuheda yê Iraqê diyar kir

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Hikûmeta terorîst a Amerîkayê ragihand ku ji bo agahiyên ku bibin sedema nasîn an jî girtina rêberê koma"Ketaib Seyîd ul-Şûheda" ya Iraqê, xelatek 10 milyon dolarî diyar kiriye.
Li gorî daxuyaniya Wezareta Derve ya Amerîkayê, koma Ketaib Seyîd ul-Şûheda li ser bingeha leşkerî û hêzên Amerîkî li Iraq û Sûriyeyê êrîş kirine.
Operasyonên dijî Amerîkî yên Ketaibê piştî wê dest pê kirine ku hejmarek ji hêzên vê tevgerê di êrîşên Amerîkayê de hatin şehîdkirin.
Ketaib Seyîd ul-Şûheda piştî ketina bajarê Mûsilê di sala 2014'an de (1393) , ji bo rêxistinkirina hêzên dilxwaz ên gel li hember DAIŞ'ê hatiye damezrandin.
