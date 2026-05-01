"Di êrîşên berfireh ên Îsraîlê li deverên cihêreng ên başûrê Libnanê de 11 şehîd hene"

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Artêşa Îsraîlê îro Înî êrîşên berfireh li dijî başûrê Lubnanê kir ku di encamê de gelek kes şehîd û birîndar bûn. Li hemberî vê, Hizbullah jî ragihand ku bi 7 operasyonan ve, hêzên Îsraîlê armanc kiriye.
Hejmara êrîşên hewayî yên Îsraîlê li bajar û deverên başûrê Lubnanê bû 34 êrîş, ku ya herî girîng ji wan 10 êrîş li navçeya Nebatiyê bû. Van êrîşan gundên Froun, Gandûriye, Toulîn, Sawane, Qelaywiye, Berîqa, Zerariye, Yehmar eş-Şeqîf û Habbûş armanc kirin.
Di encama van êrîşan de, 11 welatiyên Libnanê şehîd bûn û çend kesên din jî birîndar bûn; ev yek li gel agirbesta ku ji 17ê Avrîlê ve hatiye danîn, lê tansiyona leşkerî berdewam dike.
Wezareta Tendiristiyê ya Lubnanê roja Înî ragihand ku di 24 saetên borî de 32 kes şehîd û 74 kes jî birîndar bûne. Li gorî vê, hejmara giştî ya qurbaniyên êrîşên Îsraîlê ji 2’yê Adarê ve heta niha bûye 2618 şehîd û 8094 birîndar.
Di rapora rojane ya vê wezaretê de hatiye: Di 24 saetên borî de, 32 kes li pey êrîşên Îsraîlê şehîd bûne û 74 kesên din jî birîndar bûne. Hejmara giştî ya qurbaniyan ji 2’yê Adarê ve bûye 2618 şehîd û 8094 birîndar.
Li hemberî vê, Hizbullah di çend daxuyaniyan de ragihand ku 7 êrîş bi bikaranîna îha (droneyên êrîşker) li dijî armancên Îsraîlê li başûrê Libnanê pêk aniye.
Li gorî vê komê, van êrîşan 3 kombûnên hêzên Îsraîlê li deverên Beyaze, Hawla û bajarê Bint Cibêl kirine armanc. Her wiha li Beyazeyê otomobîleke leşkerî, li Taybeyê otomobîleke "Hammer" û li herêma Reşafê tankeke "Merkava" bi îhayên êrîşker hatine armanc kirin, ku li gorî Hizbullahê ev êrîş rasterast bûne.
Ziyanên Îsraîlê
Di vê navberê de, artêşa Îsraîlê di daxuyaniyekê de ragihand ku li pey êrîşa îhayeke bombebar a Hizbullahê li başûrê Libnanê, du leşkerên vê rejîmê birîndar bûne.
Di hefteyên dawî de, îhayên Hizbullahê yên ku hêzên Îsraîlê yên li başûrê Libnanê bicih bûne armanc dikin, bûne sedema fikarên Tel Avîvê. Binyamîn Netanyahû, serokwezîrê Îsraîlê, vê gefê wekî gefeke sereke bi nav kiriye û ji artêşa vê rejîmê xwestiye ku rêyekê ji bo bertertkirina wê bibîne.
Îsraîlê ji 2’yê Adarê ve êrîşên xwe li dijî Libnanê dest pê kirine, ku di encamê de zêdetirî 1.6 milyon welatiyên Libnanê, ango nêzîkî 20% ji nifûsa vî welatî, bûne penaber.
Îsraîl hîn jî beşên ji başûrê Lubnanê di bin dagirkeriyê de dihêle; hin ji van deveran ji dehan salan vir ve û hinên din jî ji dema şerên 2023 û 2024’an vir ve di bin kontrola vê rejîmê de ne. Her wiha, di êrîşên dawî de, hêzên Îsraîlê heta nêzîkî 10 kîlometre di nav axa Libnanê de pêşde çûne.
..................................
Dawiya peyam /
Etîket: Lubnan, başûrê Lubnanê, Îsraîl, êrîşên Îsraîlê li başûrê Lubnanê, artêşa Îsraîlê
"Êrîşên hewayî yên Îsraîlê li bajar û gundên başûrê Libnanê bûn 34 êrîş, ku ya herî girîng ji wan 10 êrîş li navçeya Nebatiyê bûn."
Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Artêşa Îsraîlê îro Înî êrîşên berfireh li dijî başûrê Lubnanê kir ku di encamê de gelek kes şehîd û birîndar bûn. Li hemberî vê, Hizbullah jî ragihand ku bi 7 operasyonan ve, hêzên Îsraîlê armanc kiriye.
Your Comment