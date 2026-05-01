Mamoosta Rostemî: Parastina axê mafê siriştî yê miletê Îranê ye.

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Mamoosta Faîq Rostemî di xutbeyên nimêja Înê ya Sengendicê (Sinayê) de, bi îşaretkirina kiryarên tawanbar ên Amerîka û rejîma siyonîst, bi taybetî bûyera Dibistana Mînabê û şehîdbûna Rêberê Şoreşê û komek ji fermandarên, got: Dîroka emperyalîzma cîhanî tijî van tawanên wisan e û ev reftarên tundûtîj, rûyê rastîn û xweza dirinde ya wan ji dinyayê re eşkere kiriye.
Wî bi destnîşankirina ku Komara Îslamî ya Îranê qet ne li pey şer bûye, zêde kir: Ev dijmin in ku ji xalên dûr ên cîhanê hatine herêmê û şerekî li ser miletê Îranê ferz kirine; şerekî ku bûye sedema şehîdbûna gelek mirovên bêguneh.
Îmama Înê ya yê Sengendicê diyar kir: Parastina axê, nirxan û nasnameya neteweyî, mafekî meşrû û qanûnî ye û miletê Îranê jî hertim bi yekbûn û hevgirtinê piştgirê vê rêyê bûne.
Cihê mamoste ji perwerdehiya sade bilindtir e
Mamoosta Rostemî di berdewamiya xutbeyan de li ser rol û cihê mamoste rawestiya û anî ziman: Mamoste tenê veguhezînerê zanînê nine, ew parêzvanê nirxên olî û mirovî ye û bi rastî, cewhera peywira pêxemberan di hebûna wî de tê xuyandin.
Wî berdewam kir: Mamoste divê wek peyamberên olê û nimînendeyên nirxên xwedayî, di rêya xizmeta civakê de gav bavêjin û rola xwe ya di perwerdehiya nifşan de rast bi cih bînin.
Îmama Înê yê Sengendicê di dawiyê de jî bal kişand ser ku: Zanîn wê demê bandorker e ku di xizmeta pêşketin û avakirina civakê de be û ewle ye ku mamoste jî bi vê nêzîkatiyê derbasî kara perwerdeh û hînkirinê bibin.
Sine – Îmama Înîyê Senendecê (Sinayê) bi şermezarkirina tawanên Amerîka û rejîma siyonîst, destnîşan kir ku Îran destpêkerê şer ne bûye û li hemberî êrîşê, ji mafên xwe diparêze.
