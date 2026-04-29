Hekîm ji Zeydî re: Kabîneya hikûmeta nû divê bêje û nîşanî bide daxwaza hemû tebeqeyên gelê Iraqê

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Seyîd Emar Hekîm, serokê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, îro çarşemê li Bexdayê mêvandarê Elî Zeydî, serokwezîrê mufetêş ê çêkirina hikûmeta nû ya Iraqê bû.
Li gor daxuyaniya Ofîsa Ragihandinê ya Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, Hekîm, pêşî pîrozbahî li jiyana baweriya endamên Çarçoveya Hevrêziya Hêzên Siyasî yên Şîeyên Iraqê kir û ji Elî Zeydî re di çêkirina kabîneya hikûmetê de serkeftinê xwest.
Hekîm destnîşan kir ku divê kabîneya hikûmeta nû îradeya hemû tebeqeyên gelê Iraqê eşkere bike û divê jêhatîbûna kesên lêhatî li wezaretexaneyên Iraqê bê berçavgirtin.
Wî herwiha bal kişand ser pêwîstiya diyarkirina pêşengiyan li bernameya hikûmetê û bi taybetî dijwariya aborî û darayî, girîngiya cihêrengkirina çavkaniyên dahatê û deriyên derasara neftê, reformên bankî, bihêzkirina îstîqrara ewlehiyê û hewildana ji bo xurtkirina rola herêmî û navneteweyî ya Iraqê.
