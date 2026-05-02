Karên sosret ên Hizbullahê bi gulebarankirina mûşekên Skad

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hizbullah’ê Libnanê, wekî yek ji xetereyên herî mezin yên derdorê yên rejîma dagirker a siyonîst, bi salan e ku xwe bi nûtirîn û moderntirîn alavên şer, ji mûşekê bigire heta balafirên bêmirov (drone) bi hêz kiriye.【7†L0-L3】
Lê belê, di van herdu salên borî de û bi taybetî piştî lêdanên giran ên ku li Hizbullah’ê hatin (ji bûyera pageran bigire heta şehîdbûna sekreterê giştî û fermandarên payebilind ên vê partiyê), tê dîtin ku Hizbullah di rewşeke nebaş de li hember gefên Îsraîlê ye. Gelek kes difikirîn ku ev hêza ku di hemû temenê xwe de wekî lîstikvanekî çekdar û hostayê şerên nesaz xuya bûye, êdî nikare ji wê qasê lêdanan serê xwe rake û dîsa rabe şer bike. Lê di hefteyên dawî de û bi taybetî piştî Şerê Remezanê, ku T ev partiyê jî ket nav şer de, rewş bi temamî veguherî.【7†L4-L9】
Mûşeka Gerrê ya Paveh, Pirsgirekeke Bilindahiya Nizm
Yek ji taybetmendiyên nedîtî yên Hizbullah’ê di vî şerî de, berdana mûşekên gerrê yên çîna ‘Paveh’ (ji bo êrişa li ser armancên erdî) bû.
Ev mûşek menzîla wê zêdetirî 1600 kîlometre ye û ji ber vê yekê, destê Hizbullah’ê ji bo armancgirtina ne tenê hemû axên dagirkirî, lê belê heta hin bingehên li wêderê jî rakirî ye.【7†L11-L14】
Berdana Mûşeka Paveh ji aliyê Hizbullahê ve
Bi giştî dikare were gotin ku Hizbullahê Libnanê, li kêleka Ensarullahê Yemenê û hin komên berxwedanê yên li Iraqê, di nav wan çend aktorên ne-hikûmî yên cîhanê de ne ku xwediyê vê şiyana mûşekên dirêj-menzîl in. Hejmara welat û artêşên birêkûpêk ên cîhanê yên ku mûşekên bi vî menzîlê hene, dibe ku bi zehmetî nêzîkî 10-ê bibe.
Berdana Mûşeka Gerrê ya Paveh ji aliyê Hizbullahê ve ji Lanserên Erdî
Mûşeka gerrê ya Paveh, bi taybetî bi bikaranîna cihê çiyayî yê başûrê Libnanê û bakurê axên dagirkirî, xwediyê şiyana armancgirtina hin armancên taybet û yên taybetî li derdora bajarê Heîfayê jî ye.
Ev mûşek baskên civandî bi kar tîne. Piştî avêtinê û gihiştina bilindahiya xwestî, baskên wê vedibin û ji bo rastkirina rewşa firînê tên saz kirin. Di heman demê de, pergala ajokar (pêşvebirin) a wê li beşa paşîn û li ser laşê mûşekê ye. Ji ber vê yekê, mûşeka Paveh bi hêsanî nayê nasîn.
Berdana Mûşeka Skad a bi Sotemeniya Şil ji aliyê Hizbullahê Libnanê ve
Bi giştî divê were gotin ku Hizbullahê Libnanê, bi tevliheviyek ji operasyonên dijî zirê (bi bikaranîna mûşekên dijî zirê û balafirên bêmirov ên taktîkî yên biçûk) li qada şer a nêzîk, û herwiha bi bikaranîna operasyonî ya şiyana xwe ya mûşekan, destnîşan kiriye ku ew dikare li hemberî hemû zirar û ziyanan jî, wekî hevrikekî bihêz li dijî artêşeke pir bihêz ku ji her alî ve di warê teknolojiyê de jê pêştir e, şer bidomîne.
