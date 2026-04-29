  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Têkçûna Hewldana Terorîstên Çeqedar ji bo êrîşa ereba Sepahê li Rasekê

29 April 2026 - 16:13
News ID: 1807846
Source: kmr.abna24.com
Têkçûna Hewldana Terorîstên Çeqedar ji bo êrîşa ereba Sepahê li Rasekê

Li gorî nûçeyên fermî yên Îranê, roja 29’ê Avrêla 2026’an, komeke terorîstên çekdar li navçeya sînorî ya Rask (parêzgeha Sîstan û Belûçistanê) êrîşî otomobîleke Sipaha Pasdaran kirin. Lê ev êrîş bi ser neket û terorîst têk çûn.

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a Ehlê Beytê (S.X) – ABNA , terorîstên çekdar di sibê zû de êrîşî yek ji otomobîlên Sipaha Pasdaran kirine li navçeya sînorî ya Rask li başûrê parêzgeha Sîstan û Belûçistanê.

Terorîstên çekdar bi armanca zirardanê vê êrîşê pêk anîne, lê ew bi hişyariya leşkerên Pasdaran û berxwedana wan re rû bi rû mane û bi têkçûneke şermezar neçar mane ji cihê bûyerê birevin.

Şopandin û peyketina terorîstan heta ku ew bên girtin an jî kuştin berdewam e.

...........................

Dawiya peyamê / 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha