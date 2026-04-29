Têkçûna Hewldana Terorîstên Çeqedar ji bo êrîşa ereba Sepahê li Rasekê

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a Ehlê Beytê (S.X) – ABNA , terorîstên çekdar di sibê zû de êrîşî yek ji otomobîlên Sipaha Pasdaran kirine li navçeya sînorî ya Rask li başûrê parêzgeha Sîstan û Belûçistanê.
Terorîstên çekdar bi armanca zirardanê vê êrîşê pêk anîne, lê ew bi hişyariya leşkerên Pasdaran û berxwedana wan re rû bi rû mane û bi têkçûneke şermezar neçar mane ji cihê bûyerê birevin.
Şopandin û peyketina terorîstan heta ku ew bên girtin an jî kuştin berdewam e.
...........................
Dawiya peyamê /
Your Comment