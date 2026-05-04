Feyleqê Pasdaran: Ti keştiyeke ticarî yan jî tankereke petrolê di Tengava Hurmuzê re derbas nebûye.

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Têkiliyên Giştî yên Hêzên Seraya Şoreşa Îslamî ya Îranê (Pasdaran) ragihand:
"Di saetên borî de, tu keştiyên bazirganî û tankerên neftê ji Tengava Hurmuzê derbas nebûne. Îdiayên rayedarên Amerîkî bêbingeh û derewa mahz in. Her tevgera deryayî ya ku bi rêbazên ragihandî yên Hêza Deryayî ya Pasdaran re ne li hev be, dê rûbirûyê metirsîyên giran bibe û keştiyên binpêker dê bi hêz werin rawestandin."
Li gorî Tasnîm, Amerîkiyan çend demjimêran berê îdia kiribû ku du keştiyên wan ji Tengava Hurmuzê derbas bûne.
4 May 2026 - 19:00
