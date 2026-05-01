Aksiyos: Vebijêrkên Leşkerî yên Nû li dijî Îranê Îro têne Pêşkêşkirin

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA–Ajansa Nûçeyan a "Axios" bi devkîji du çavkaniyên agahdar ên li hikûmeta Amerîkayê ragihand ku tê payîn General Michael Brad Cooper, Fermandarê Fermandariya Navendî ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (CENTCOM), îro (pêncşem) di rûniştineke veşartî li Qesra Spî de, planên xwe yên nû ji bo çalakiya leşkerî ya muhtemel li dijî Komara Îslamî ya Îranê, bi Donald Trump, Serokê Amerîkayê re gotûbêj bike.
Li gorî çavkaniyên behskirî, General Dan Caine, Serokê Karên Hevbeş ên Artêşa Amerîkayê, jî dê di vê civîna agahdarkirinê de amade be.
Detayên Planên Pêşniyarkirî
Li gorî vekolîna vê medyaya Amerîkî, ev civîn nîşan dide ku Trump bi ciddî li vekolîna ji nûve destpêkirina operasyonên şer ên mezin li dijî Îranê ye, çi di hewildana şikandina rawestana danûstandinan de be, çi jî ji bo lêxistina derbeyên dawîn berî bidawîhatina şer.
Li gorî vê raporê ku li ser sê çavkaniyên agahdar hatiye bidestxistin, CENTCOM planek ji bo pêlek "kurt û bihêz" a êrişan li dijî Îranê amade kiriye ku bi îhtîmalek mezin armancên binesaziyê dihewîne, bi hêviya ku rawestana danûstandinan were şikandin û Îran bi nermbûnekê zêdetir li ser mijara navokî vegere maseya danûstandinê.
Li gorî ragihandina Axios, plana din ku tê payîn bi Trump re were gotûbêjkirin, li ser desteserkirina beşek ji Tengava Hirmuzê ji bo vekirina wê disekine. Li gorî çavkaniyekê, operasyoneke wiha dikare hêzên erdî jî têde bike.
Li gorî vê raporê, vebijêrka din ku berê hate gotûbêjkirin û dibe ku di vê civîna agahdarkirinê de were derxistin pêş, operasyona hêzên taybet e ji bo bidestxistina stokên uranyûmê yên bi zêdebûna bilind a Îranê.
Dorpêçkirin (abloka deryayî), Lehva Zextê ya Niha ya Trump
Du çavkaniyên nêzîkî Qesra Spî ji Axios re gotin ku Trump di dema niha de "dorpêçkirinê" wekî lehva sereke ya zexta xwe li dijî Îranê dibîne, lê tekez kiriye ku "heke berxwedana Îranê berdewam bike, vebijêrka leşkerî li ser masê bimîne."
Di heman demê de, plansazên leşkerî yên Amerîkî di vekolîna vê senaryoyê de ne ku Îran di berdêla dorpêçkirina muhtemel de, li dijî hêzên Amerîkî yên li herêmê bicîh bûne, êrîşeke leşkerî ya beramber bike.
Bingeh (Dîrok): Civîna Berî êrîşa Dawî ya Bişibh
Li gorî vê raporê, General Cooper du roj berî "destdirêjiya leşkerî ya dawî ya Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê" jî bi Trump re civînek agahdarkirinê ya mîna vê kiriye. Yek ji çavkaniyên nêzîkî Serokê Amerîkayê eşkere kiriye ku wê civînê "rolê diyarker li ser biryara Trump ji bo têketina wê pevçûnê" lîstiye.
..........
Dawiya peyam
Etîket:
Îran, Amerîka, Tengava Hirmuzê, Şerê Îran û Amerîkayê, CENTCOM
Your Comment