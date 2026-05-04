«Lihevkirin an Rûxîn»; Peymana Nîştimanî Xetek Sor ji bo Partiya Demokrat a Kurdistanê dikişîne

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Medyaya fermî ya Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK) di raporê xwe de, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û Mesrûr Barzanî, cîgirê serokê vê partiyê, wekî faktorên felcbûna saziyên qanûnî yên Herêma Kurdistanê destnîşan kiriye û ragihandiye:
"Qonaxeke nû dest pê kiriye; divê an lihevkirin û reform bê kirin, an jî dawiya xwe, partiya xwe û hêza xwe qebûl bikin."
Di vê raporê de hatiye diyarkirin ku saziyên fermî yên Herêma Kurdistanê felc bûne û daxwazên kesane û yên aliyê têkçûyî yê PDK'yê, li ser berjewendîyên mezin ên giştî hatine tercih kirin. Ev rewş bi armanca yekdestî û ferzkirina îrade û polîtîkayeke taybetî tê dûvxistin.
Medyaya fermî ya YNK'yê tekez kiriye ku:
- Divê an bi riya lihevkirinê, pêvajoya ji nû ve avakirina saziyên qanûnî yên Herêmê dest pê bike,
- an jî xala dawîn were diyarkirin û tiştê ku bi rêya lihevkirinê neyê bidestxistin, bi zor û çalakiyên din were ferzkirin.
Her wiha di raporê de hatiye destnîşankirin ku nêzîkatiya serdest a heyî, meyla xwebexşînî û alîgiriya yekalî ye ku Mesrûr Barzanî nûnertiya wê dike, û ew nahêle ku kesên din bi awayekî rastîn di hêzê de bibin hevpar.
