  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

«Lihevkirin an Rûxîn»; Peymana Nîştimanî Xetek Sor ji bo Partiya Demokrat a Kurdistanê dikişîne

4 May 2026 - 20:26
News ID: 1809809
Source: Kurdpress
«Lihevkirin an Rûxîn»; Peymana Nîştimanî Xetek Sor ji bo Partiya Demokrat a Kurdistanê dikişîne

Xizmeta Iraq û Herêma Kurdistanê – Medyaya fermî ya Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê bi dengekî tûj, Partiya Demokrat û Mesrûr Barzanî tawanbar kir ku bûne sedema felcbûna saziyên Herêmê û ragihand: Berdewamiya rewşa niha an jî dibe sedema reforman, an jî dibe sedema dawîanîna serweriya vê partiyê.

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) ABNA —Medyaya fermî ya Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK) di raporê xwe de, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û Mesrûr Barzanî, cîgirê serokê vê partiyê, wekî faktorên felcbûna saziyên qanûnî yên Herêma Kurdistanê destnîşan kiriye û ragihandiye:

"Qonaxeke nû dest pê kiriye; divê an lihevkirin û reform bê kirin, an jî dawiya xwe, partiya xwe û hêza xwe qebûl bikin."

Di vê raporê de hatiye diyarkirin ku saziyên fermî yên Herêma Kurdistanê felc bûne û daxwazên kesane û yên aliyê têkçûyî yê PDK'yê, li ser berjewendîyên mezin ên giştî hatine tercih kirin. Ev rewş bi armanca yekdestî û ferzkirina îrade û polîtîkayeke taybetî tê dûvxistin.

Medyaya fermî ya YNK'yê tekez kiriye ku:

  • Divê an bi riya lihevkirinê, pêvajoya ji nû ve avakirina saziyên qanûnî yên Herêmê dest pê bike,
  • an jî xala dawîn were diyarkirin û tiştê ku bi rêya lihevkirinê neyê bidestxistin, bi zor û çalakiyên din were ferzkirin.

Her wiha di raporê de hatiye destnîşankirin ku nêzîkatiya serdest a heyî, meyla xwebexşînî û alîgiriya yekalî ye ku Mesrûr Barzanî nûnertiya wê dike, û ew nahêle ku kesên din bi awayekî rastîn di hêzê de bibin hevpar.

………………

Dawiya Nûçeyan/

Your Comment

You are replying to: .
captcha