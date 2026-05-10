Pisporê karûbarên leşkerî dibêje: Îsraîl dixwaze %13 ji erdê Libnanê vala bike

Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) – ABNA – Îsraîl, armanca operasyonên hilweşandina xaniyên Libnaniyan li başûrê vî welatî heta çemê «Zehranî» yê dûrahiya wî 45 kîlometre ji sînor e, berfireh kiriye. Ev yeka nîşan dide ku Tel Avîv ji siyaseta ragirtin û sînordarkirinê veguheriye siyaseta dûrxistin û ji nû ve şêwezarîkirina herêma başûrê Libnanê.
Li gorî ragihandina televizyona El Cezîre, artêşa Îsraîlê duh (şemiyê) vîdeoyek weşand ku tê de tê dîtin ku hêzên rejîma Îsraêlê, operasyonek berfireh a teqîn û hilweşandinê li herêma «Beyaze» ya başûrê çemê Lîtanî pêk aniye. Ev operasyon hilweşandina xaniyên sivîl û rêyan di nav xwe de digire.
Ne cara yekem e ku artêşa Îsraîlê li herêma Beyaze dest bi operasyonên hilweşandinê dike. Artêşa Îsraîlê ev operasyonên hilweşandinê bi daxwaza dîtina tunelekê ya ji bo Hizbullah’ê rewa dike.
Bi rastî, van operasyonan nîşan didin ku Îsraêl ji kontrolkirina tiştê ku jê re dibêje «xeta zer» – herêmeke rûbera wê 500 kîlometre çargoşe ye – veguheriye karanîna wê wekî platformekê ji bo ji nû ve şêwezarîkirina herêmeke berfirehtir; herêmeke ku li gorî «Elyas Hena» mamêralayê teqawîtbûyî û pisporê leşkerî, nêzîkî %13 ji axa Libnanê pêk tîne.
Ji nû ve şêwezarîkirina erdê
Hena di hevpeyivîna xwe de bi televizyona El Cezîre rave kir ku Îsraêl bi riya vê operasyona leşkerî hewl dide herêma xwestî ji aliyê erdnîgarî, nifûs û hetta topografyayê (taybetmendiyên xwezayî û avahiya erdê) ve ji nû ve şêwezarî bike û vê karî bi riya koçberkirina bi zorê ya niştecîhan pêşde dibe.
Piştî ragihandina xeta zer di 18ê avrêla borî de, Îsraîlê ragihand ku ê destûr nehde ji vegerandina niştecîhên 55 bajarok û gundên li başûrê Libnanê. Ev li wê derê ye ku medyayên Îsraîlî niha ji serdestiya artêşa vî rejîmî li ser 68 bajarok û gundên li başûrê Lubnanê diaxivin; mijareke ku maneya wê şûnvegerandina bi zorê ya sed hezaran kesan e.
Îsraîl herwiha li gel derxistina hişyariyên valakirinê û belavkirina nexşeyên ku deverên sivîl ên başûrê Libnanê wekî leşkerî didin nasîn, şirketên hilweşandina avahiyan jî aniye van herêman; şirketên ku berê li Xezzeyê jî ji wan bikaranîbû.
Li gorî Protokola Pêvek a Peymana Cenevreyê, koçberkirina bi zorê ya sivîlan û guhertina avahiya herêman di dema pevçûnan de, tê hesibandin sûcê şerî.
Li gorî vê pisporê leşkerî, Îsraêl bi xwe dispêre hişmendiya sûnî (AI), heman rêbaza ku li Xezzeyê bi kar anî, li Libnanê jî dubare dike; wê derê ku ji pergala bi navê «Lavender» (Lavander) hate bikaranîn ji bo nasîna armancên leşkerî yên gengaz; pergaleke ku li gorî wê, kuştina 20 sivîlan ji bo hedefgirtina fermanekî leşkerî tê qebûlkirin.
