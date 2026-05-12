Serdana dîrokî ya Rêberê Şoreşê li Kurdistanê (22’ê Gulanê, 1988)

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî raporeta Kurd Press, hemû gelê Kurdistanê serdana Rêberê Mezin ê Şoreşê di dehsaya sêyem a meha Ordîbeheştê ya sala 1388’an de (Nîsan/Gulan 2009) bi bîr tînin. Ji ber ku ev serdan, nêrînên neyînî yên ewlekarî yên li hemberî Kurdistanê guherand û bû xala sereke ya dîrokê li vî parêzgeha sînorî û çandî.*
Niha, piştî derbasbûna 14 salan, feydeyên maddî û manewî yên vê serdanê berdewam in, nemaze di van rojên ku bîranîna vê serdanê tê ji bîr kirin. Ev serdan, eger ji aliyê berpirsan ve bêtir baldarî li daxwaz û biryarên wê yên pejirandî bihata kirin, dikaribû encamên pir mezintir ji vana bihata bidestxistin. Lê mixabin, di van salan de em şahidê hin helwestên devkî (şe’arî) û nebûna plansaziyê ji bo bikaranîna %100’î ya vê serdanê bûne.
Kurdistan parêzgeheke çandî ye.
Rêberê giranqer ê Şoreşa Îslamî ya Îranê, di dema ketina xwe ya li parêzgeha Kurdistanê de, li ber komelgeha gelê Senendecê (sina)li Meydana Azadî, yekemîn madalyaya rêzdariyê daye parêzgeha Kurdistanê û gotiye:
"Kurdistan welatê fedakariyên mezin e; welatê huner û çandê ye; welatê safî û dilsoziyê ye; welatê gelê dilsoz e ku di salên herî hesas ên jiyana vê sîstemê û vî welatî de, bi mêraniya xwe û bi qehremaniya xwe, komployên mezin bêbandor kirine.
Welatê gelê bi qehremanî, bi aqilmendî û hişyarî ye ku di demên hesas de komploya dijmin nas kir û bi fedakariya xwe fitneyeke mezin vemirand, berî ku ew fitne karibe bigihîje armancên xwe yên xerab. Evê dê ji bîra neteweya Îranê neçe. Kurdistan di dîroka Şoreşa Îslamî de, nîşanek rêzdariyê bi xwe re digire ku di hindik parêzgehan de mîna wê tê dîtin.
Parêzgeha Kurdistanê parêzgeheke çandî ye. Hûn li xwezaya kesk û bedew a vê parêzgehê binêrin, li giyana dilnerm û safî ya gelê vê parêzgehê binêrin, li dîroka vê parêzgehê binêrin - ku zana û helbestvan û xwediyê çand û hunerê di vê dîroka nêzik de gelek in - hûn li van hemûyan binêrin; ev hemû nîşan didin ku ev parêzgeh, parêzgeheke çandî ye.
Yekîtî, taybetmendiya berbiçav ên alim û xwendekarên olî yên Şiî û Sinî ye."
Di roja duyem a serdana bi xêr û bireket a Rêberê Mezin ê Şoreşê li Kurdistanê de, wî di civîna alim û xwendekarên olî yên Şiî û Sinî yên Kurdistanê de got:
"Ev civîn xwediyê taybetmendiyên awarte û yekta ye.
Alimên bi rêz, pêşnemazên Înê, xetîb û xwendekarên olî yên ji Şiî û Sinî li vir kom bûne. Xwişkên xwendekarên olî û alim jî – çi Ehlê Sinetê, çi Şiî – li vir amade ne. Li gorî agahiyên ku hat gotin, malbatên bilind ên şehîdên alimên Kurdistanê jî di nav vê komelê de ne; hem manewîyat, hem zanist, hem alimtî, hem şehîdatî, hem yekîtî di vê komela ronî û tîr de xwe diyar kiriye û ev tiştekî berbiçav û bilind e.
Qîmetê vê civînê ez jî bizanim, hûn jî bizanin; qîmetê van hevgirî û pêvrevanî û dilpakiyan em hemû pê wi bicî bînin; ji ber ku barekî giran li ser milên me hemûyan heye. Berpirsiyarî, di vê serdemê de ji bo her yek ji neteweya Îranê berpirsiyariyeke mezin e, bi taybetî ji bo wan kesên ku ji zanist û hişyarî û ol û şerîetê zêdetir ji yên din agahdar in.
Min şexsiyeta çandî ya gelê Kurd weke rastiyeke diyar fam kiriye.
Di roja sêyem a serdana Xêrxwaziya Ayetullah Xamineyî li Kurdistanê de, wî bi sedan kes ji pisporên zanistî, wêjeyî, hunerî, çandî, werzîşî, siyasî, civakî û aborî yên parêzgeha Kurdistanê re civînek pêk anî. Di vê civînê de, nûnerên pispor û ronakbîrên vê parêzgehê dîtin û ramanên xwe yên li ser pirsgirêkên cihêreng rave kirin.
Xêrxwaziya Ayetullah Xamineyî, civîna xwe bi ronakbîrên parêzgehê re pir fesîh û dilnişîn bînîn û tekez kir:
"Divê xalên bikêr ên ku di axaftinan de hatin gotin, di biryarsazî û biryargirtinê de bêne baldarî û bikaranîn."
Wî bi îşareta nasînek nêzik bi hin wêjevan û ronakbîrên parêzgeha Kurdistanê re, zêde kir:
"Ez bi hin hêmanên pêşketî yên Kurd jî bi riya berhem û wergerên wan nas dikim û ez şexsiyeta çandî ya gelê Kurd weke rastiyeke diyar fam kiriye, lê belê civîna îro hêza kûr û berfireh ya mirovên hilbijartî û pisporên Kurdistanê zêdetir eşkere kir."
Rêberê Şoreşa Îslamî, mêranî û wêrekîya gelê parêzgeha Kurdistanê weke taybetmendiyên wan ên berbiçav bi nav kir û di heman demê de zêde kir:
"Bi dadmendî, di gelê vê herêmê de bedewiyên pir bilindtir jî hene ku bawerî, exlaqê baş, dilnermî, ramana ronî, xwezaya bedew, helbesta nazik û wêjeya bilind ji wan têne hesibandin."
Kurdistan xwediyê ewlehiyeke domdar e.
Dibe ku girîngtirîn û bibandortirîn bûyerên çend rojên serdana Xêrxwaziya wî, sibeha roja Înê ya 25’ê Erdîbeheştê (15’ê Gulanê 2009), li çiyayê Abîdrê yê Senendecê ji bo meşîna bêmerasim pêk hat. Armanc ew bû ku ji cîhanê re were îsbat kirin ku Kurdistan ji paşeroja xwe cuda ye û xwediyê ewlehiyeke domdar e.
Guherîna nêrîn û mentalîteyên neyînî yên ewlekarî yên li hemberî Kurdistanê, weşandina bangewaziya Ehlê Sinetê ji kanala herêmî ya medyaya neteweyî, veqetandina zêdetirî 1,200 milyar tûman (1200 milyar) ji bo pêşkeftin û avakirina parêzgehê, zêdebûna girîng a rêwî û tûrîstên têkevin Kurdistanê piştî vê serdanê, û bi hezaran bûyerên din ji bereket û destkevtîyên serdana pîroz a Rêberê Mezin ê Şoreşê li Kurdistanê ne. Bereketên vê serdanê hê jî li vê parêzgehê berdewam dikin.
Merîwan yek ji herêmên herî bîranîn ên Kurdistanê û rojavayê welêt e.
Di roja pêncem a serdana Rêberê Şoreşê li Kurdistanê de, wî li ber komelgeha gelê Merîwanê amade bû û di civîna gel de got:
"Herêma Merîwanê – ev bajar, ev gel, ev dîmen û van herêmên hesas – ji bo min yek ji herêmên herî bîranîn ên Kurdistanê û rojavayê welêt e.
Ez ji Xwedayê teala spasdar im ku dîsa serfiraz bûm ku ez biçim vî welatî tijî rûmet û mêranî û bedewiya xwezayî, û tijî hesta evîn û dilsoziyê – ku min di paşerojê de ev yek li vê herêmê ceribandibû – dîsa serdanekê bikim.
Hûn gelê hêja yê Merîwanê ku li vê meydanê komelgeheke tîr û dilpak ava kirine, bizanin ku ez vî bajarî, vê herêmê û vê komela mezin a gel weke nîmetên Xwedê û bereketên Xwedê li ser welatê me û şoreşa me dihesibînim.
Ji wan rojên dijwar ên salên pêşîn ên şoreşê ku bi destê xerabiya dijminan, ev herêma kesk û bedew bûbû meydana şer, û ev gelê dilnerm û germ û dilpak û bawermend ketibû nava pirsgirêkên rojane yên pevçûn, şer, kêmasiyê û pirsgirêkên din ên dema şer de, Xwedayê teala wisa qedir kir ku em bi vê herêmê re têketin û derketinê bikin û ji nêzik ve nas bikin. Ji bilî wan tiştên ku birayên me yên bawermend ên ji deverên din ên welêt hatibûn vir, li ser we gelê hêja, dilnerm, dilsoz û dilpak digotin, me bi xwe jî ji nêzik ve hin mînak dîtin.
Sibeya Komara Îslamî ya Îranê di destê ciwanan de ye."
Di roja heftem a serdana Xêrxwaziya Ayetullah Xamineyî li Kurdistanê de, wî di civîna gelê Bîcarê de got:
"Ez pir kêfxweş im ku îro li komelgeha dilpak û coşdar ya gelê mêrxas ê navçeya Bîcar û Gewresê, bi wan dîrokên wan, bi wan serbilindiyên mezin, amade me. Gelê Bîcarê ji bilî serbilindiyên xwe yên dîrokî, di serdema nûjen de di bûyerên cuda yên şoreşê de, di şerê berhevdanî (şerê Iraqê li dijî Îranê) û parastina pîroz de li sînorên welêt rûmeta xwe ya birûskî nîşan da.
Mêr û jina wan, pîr û ciwanê wan, tewê zarokên wan li vê meydanê wêrekiyeke wisa nîşan dan ku bêguman dê ji bîr neçe. Heman niha em li Goristana Şehîdan, li ser gorên pîroz ên çend xwendekarên şehîd ku ji dibistanekê bi hev re çûn meydana cîhadê û meya şehîdiyê vexwarin, bûn û me gorên van hêjayan ziyaret kir. Ev nîşaneyên mezin in; li ser gel, li ser miletekî, li ser bajarekî. Dîrok li ser vana biryarê dide.
Ew dem derbas bû ku hewldana navendnişînan û hêzdaran li ser wê bû ku bajêrên dûr û miletên cuda yên welêt paşguh bikin. Îro di pergala Komara Îslamî ya Îranê de her kesekî îranî li her derê vî welatî mezin û berfireh, weke kesekî xwediyê nirxê serbixwe ye. Kombûna van nirxan, kombûna van kesayetiyên serbixwe, kombûna van irade û evînan, miletê mezin ê Îranê pêk tîne; miletekî ku di serdema nûjen de karîye li hemberî xwesteka hêzdarên zalim ên cîhanê, hebûna xwe, iradeya xwe, bandora xwe li ser dijminan û neyaran ferz bike.
Ragirtina gelê Îranê ku îno ragirtineke mînakî ye û ji bo gelek miletan nimûne ye, ji ragirtina her yek ji welatiyan, ji rûmeta birûskî ya kesayetiya hemû miletên welêt û li hemû bajêr û aliyên vî welatî mezin tê."
Gelê Seqizê di Şoreşa Îslamî de notek qebûl kirî (serketî) ye.
Di dema serdana Rêberê Mezin ê Şoreşê li Kurdistanê de, 129 biryar (mûsibe) bi zêdetirî 1,200 projan hatin pejirandin. Di vê serdanê de, projeyên bingehîn, yên avahî û binesaziyê ji bo pêşkeftina parêzgehê hatin pejirandin. Îro gelê Kurdistanê ji feydeyên van projeyan sûd werdigire.
Hin ji destkevtîyên sereke:
-
Bikaranîna gaza xwezayî ji bo 400 gundên parêzgehê
-
Avakirina çar salonên werzîşê yên 1,200 kesî
-
Navenda Ziman a Senendecê
-
Fakulteya Zanistên Quranê ya Senendecê
-
Darulqurana Navneteweyî ya Senendecê
-
Rêya sereke ya Senendecê – Merîwanê
-
Avakirina Otêla Parsiyan bi beşdariya Weqfa Bindestan û sektora taybet
-
Projeyên avê
-
Avakirina bendavan
-
Avakirina rêyên bajarî û gundî
-
Avakirina 9 navendên tendirustî-dermankirinê yên bajarî û 11 navendên tendirustî-dermankirinê yên gundî
-
Veqetandina buceyê bo Nexweşxaneya 600 tekstî ya Kevser a Senendecê
-
Pêkanîna projeya Hadi (rêkûpêkkirina gundan) li zêdetirî 100 gundan
Ev hinek ji destkevtîyên serdana Rêberê Mezin ê Şoreşê ne li parêzgeha Kurdistanê.
