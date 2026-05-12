"Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hin kes û pargîdaniyên ku ji ber firotina nefta Îranê bo Çînê, wan cezayên aborî (embargo) kirin"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê ragihand ku Ofîsa Kontrola Malûmilkên Biyanî ya vê wezaretê, sê kes û neh pargîdaniyan bi tawana beşdarbûnê di firotin û veguhestina nefta Îranê bo Çînê de, ceza kirine.
Li gorî vê daxuyaniyê, di nav van pargîdaniyan de, çar pargîdanî li Hong Kongê, çar pargîdanî li Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî (MEY) û yek pargîdanî jî li Omanê cih digirin.
Li gorî îdiayên Waşingtonê, ev kes û pargîdanî bi riya torgilokek ji pargîdaniyên bergirî, alîkariya Artêşa Pasdaran a Îranê kirine ku nefta Îranê bifroşe Çînê û barkêşan veguhezîne.
Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê îdia dike ku Pasdaran, ji bo veşartina rolê xwe yê di bazirganiya neftê de, ji pargîdaniyên li herêmên ku nermiya aborî ya bilind heye, bikar tîne.
Di daxuyaniya Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê de herwiha tê gotin ku, li gorî Waşingtonê, dahata ji van hinardekirinên neftê, tê xerckirina pêşxistina çekan, piştgirîkirina komên ku Amerîka wan bi navê "terorîst" dibîne, û fînansekirina saziyên ewlekariyê yên Îranê.
Rayedarên Amerîkî tekez kirine ku ev kiryar, berdewamiya hewildanên Waşingtonê ne ji bo zêdekirina zexta aborî li ser Îranê û sinordekirina çavkaniyên darayî yên têkildarî bernameyên leşkerî û nukleerî yê wî welatî.
