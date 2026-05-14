Bersiva hişk a Cîgirê Wezîrê Karên Derve li hember îdiayên vala yên nûnerê Emiratiyan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Kazim Xerîbabadî, Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Karên Hiqûqî û Navneteweyî, di civîna duyem a civîna wezîrên karên derve yên welatên endam ên BRICSê ya li Dehlî Nûyê de tê lidarxistin, di bersiva îdiayên vala yên wezîrê şêwirmend ê karên derve yê Emiratiyan de li ser êrişên Îranê li vî welatî û nasandina Îranê wekî destdirêj, bersiveke qatî da.
Wî got: Emeratên Yekbûyî yên Erebî rolake berçav di piştgirî û hêsankirina destdirêjiya leşkerî li dijî Komara Îslamî ya Îranê de lîstiye. Ji ber vê yekê, aliyê ku xwe di avabûn û zêdekirina tansiyonan de beşdar e, ji bo derxistina tawan û îdiayên siyasî li dijî Îranê, cihekî pêwîst tune ye.
Biryara Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî ya sala 1974an de destnîşan dike ku eger welatan, ji bo destdirêjan hêsanker û peydakerê karûbar bin, ev nayê wateya ku ew tenê alîkariya wan dikin û ev kiryar wekhevî destdirêjiyê ye. Ji ber vê yekê Emerat yek destdirêj e, ne alîkarê destdirêjan e.
Xwezayî ye ku Îran nikarîbû zêdetir ji vê tehemûl bike. Em welatekî bihêz, mezin û xwediyê gelê serbilind in û nikarîbûn temaşevanî armancgirtina gel û binesaziya xwe ji aliyê destdirêjan ve bin; ew jî bi beşdarî û hevkarîya yek ji cîranan, ango Emeratên Yekbûyî yên Erebî.
Ji me re çareyek din nemabû ji bilî ku em êrîşî hemû destkeftiyên bingehên Amerîkayê li Emeratan, an jî her destkeftî û tesîsekî ku Amerîka li Emeratan tê de pişk û beşdarî heye, bikin. Ev şerek bû û em di wî şerî de ji welatê xwe parastin. Ev kiryar bi tamî li gorî peymana Neteweyên Yekbûyî û di çarçoveya mafê parastina meşrû de ye. Emerat yek destdirêj e. Tu nikarî xwe li pişt van derewan û îdiayên vala veşêri. Tenê welatê ku divê li gorî peymanên xwe yên di bin mafê navneteweyî de tevbigere, Emerat e.
Bihêle ku ez bîra te bînim ku çend roj berî destpêkirina destdirêjiyê, ji ber ku agahiyên me yên li ser ihtîmala êrîşê ji aliyê rejîma Israîl û Amerîkayê ve hebûn, peyamên fermî ji welatên herêmê, tevî Emeratên Yekbûyî yên Erebî, şandin. Me hişyarî da wan ku eger wan alîkariya destdirêj bikin û erd û destkeftiyên xwe bixin bin destê destdirêj, Îranê ji bilî bicihanîna mafê parastina meşrû û armancgirtina van destkeftiyan ji bo parastina welatê xwe, çareyek din tune ye.
Dibe ku tu kesekî bêagah bî, lê bilindkarbidestên welatê te bi bêguman ji vê mijarê haydar bûne. Tu guh neda van hişyariyan û niha hewl dî ku rolê qurbanî bilîzî; lê qurbaniya rastîn, Komara Îslamî ya Îranê ye, ne Emeratên Yekbûyî yên Erebî.
Bi alîkarî û beşdariya te, û bi destwerdana rasterast a Emeratan di destdirêjiya li dijî Komara Îslamî ya Îranê de, sed û sih hezar hedefên neşkerî ji aliyê destdirêjan ve hatin armancgirtin. Zêdeyî çar hezar kesên neşkerî yên bêsûc şehîd bûne. Niha tu nikarî xwe li pişt van îdiayên derewîn û li dijî rastiyên qadê, veşêri. Tu destdirêj î; ji ber vê yekê tu nikarî Îranê bi destdirêjiyê tawanbar bikî.
Tu divê berpirsiyariya vê kiryara xwe qebûl bikî. Em ê vê mijarê ji rêyên hiqûqî û navneteweyî bişopînin. Hemû belge, şahidî û delîlên têkildar bi nivîskî û belgekirî amade ne. Heya niha zêdeyî sed û bîst notên fermî yên dîplomatîk di vê derbarê de ji Encûmena Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî re şandine ku tevahî wan zêdeyî pênc sed rûpel in. Herwiha, her balafira şer a ku ji Emeratê bilind bûye, bi belgekirî hatiye tomarkirin û dem, dîrok û rêça wê ya firînê diyar e.
Hemû ev şahidî ji Encûmena Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî re hatine şandin.
Ji ber vê yekê, tu nikarî îdîa bikî ku tu rola te di vê destdirêjiyê de tune bûye. Te alîkariya destdirêj kir û di pratîkê de, tu bi xwe beşek ji destdirêjiyê bûyî. Kiryara ku Îranê kir, tenê parastina welat û gelê xwe bû.
Em bi cîranên xwe re tu şerê me tune. Berî rûdana destdirêjiyê, em bi welatên herêmê re têkilî danîn û ji wan xwestin ku tu piştgiriya çekdarî an lojîstîkî nekin destê destdirêjan. Heta piştî destpêkirina destdirêjiyê jî em bi wan re têkilî danîn û eşkere kirin ku şerê me bi rejîma Siyonîst û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re ye, ne bi cîranan re û ne jî bi Emeratên Yekbûyî yên Erebî re.
Niha jî şahidî dikin ku di ragihandinên rojavayî û amerîkî de, rapor û nûçeyên li ser êrîşa rasterast a Emeratan li Komara Îslamî ya Îranê hatiye weşandin. Ev mijar ne tenê di asta alîkarî an piştgiriya ji rejîma Siyonîst û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re bû, lê belê nimûneya beşdariya rasterast a di destdirêjiyê de ye. Tu nikarî xwezayeta û rola xwe ya destdirêjî li pişt van îdiayên derewîn û vegotinên çêkirî veşêri.
Ez nikarim van îdiayên nerast bê bersiv bihêlim. Emerat ne tenê bi Komara Îslamî ya Îranê re, wekî welatekî cîran, xiyanet kir, lê belê di xiyaneta li hemberî dava Filistînê de jî ye. Wan di nava şer de, serokwezîrê rejîma Siyonîst vexwendiye welatê xwe. Herwiha, çi li vir û çi di Rêxistina Hevkariya Îslamî de, bi parastina helwestên rejîma Siyonîst, bi temamî wekî nûner û parêzvanê berjewendiyên rejîma Israîlê piştgirî dikin. Lîstina rola nûnerî ji aliyê rejîma Siyonîst ve, rola ku Emerat her tim dike û dike.
