Taybet / Îran bêyî bicîhanîna mercên pêşîn ên ji aliyê Amerîkayê ve, nakeve danûstandinê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serleşker Mihemed Elî Ceferî, Fermandarê Giştî yê Sepahê Pasdaranê Şoreşa Îslamî, di hevpeyivînekê de bi ajansa nûçeyan a Tesnîmê re, li ser xalên girîng ên di derbarê amadebûna bêhempa ya gelê Îranê li qadê, mercên Îranê ji bo danûstandina bi Amerîkayê re û ... rawestiyaye.
Serleşker Ceferî tekez dike ku heta ku şer li hemû cepheyan neqediyaye, cezayên aborî nehatine rakirin, pereyên astengkirî nehatine azad kirin, zirarên ji şer hatine nehatine telafî kirin û mafê serweriya Îranê li ser Tengava Hurmizê nehatiye nasîn, tu danûstandinek din tune ye.
Nivîsa temamî vê hevpeyivînê ji vê vîdyoyê bibînin:
Serokê berhevkirinê ya leşkerî: “Ewlehiya Îranê di rewşa nû ya guftûgoyî de bi destê xwe ye”
Li gorî nûçeya ajansê nûçeyan a Ehlê Beyt(s.x)، Sarlêşker Caferî di gotûbêjekê de diyar kir ku Amerîka divê ji bo xiyanet û nebijartinên ku di guftûgoyan de kir, cezayê bidê.
Wî got ku Îran du car di di nav guftûgoyan de jî hatiye hêla hêzên dijminî ve hêrandin, û ev vebûnên peyrek peyrek a nasêzî yên dijmin bo Îran diyar kirin ku peyweranê wê ne jîr ve ne bawerbare ne.
“Gelê me hemî gihîştine vê encamê ku ew dijmin êdî ne dikare bi wisanê bawerbar were nasîn. Ev ne amade bûyîyên weqfa peymanê divê ji bo wî bi ceza qediye.”
Caferî diyar kir ku behsa danayêk nû ya stratejîk hatiye kirin:
‑ Êdî guftûgo bê pêşşert nabe؛
‑ Dijmin divê bi nivîs, bi îmze û bi garantî qebûl bike ku şer nabe zêdetir û têhdîdên leşkerî qediye bibe؛
‑ Hûn jî divê nîşaneyên ewlehiya ameli nîşan bidin, wekî azadkirina pereyên ku di derveyî Îranê de hatine blok kirin.
“Ev car dibêje ku berî ku em bi wan re derbarê nukleerê axivin, pêdivî ye ew çalakiyên ewlehiya dest pêkin. Heta ew nekin, qademên din ma’nayekî nîne.”
Wî jî teqîd kir ku serokê dewlet û heya komîteya guftûgo hemû di çarçoveya fermanê Rehberê Mezin de dixebitin، û di nav encamê yekemîn reweniyê nû de، guftûgo rast‑rast nehate destpêkirin؛ tenê peyaman rêkê dikin bi rêya welatek sêyem, mîna Pakistanê.
“Ev stratejiyeyek nû ye — û stratejiyekê girîng û biryarî — ku dikare rê bi serçavan bike.”
Wekî Caferî got، heqê Îran e ku pêşşert binivîse، ji ber ku dijmin xiyanetkirina li nav guftûgoyan de bi bawer û belengazî kir.
“Ger dijmin dîsa di xata de bimîne û şerê nû dest pê bike، em ê bi sîlê zêdetir û girîngtir cevap bidin.”
Li gorî gotina serlêşkerê iranî، Amerîka du rêyên heye:
‑ Qebûlkirina daxwazên biheq a Îranê،
‑ An jî domandina şerê ku bi ser xwe xelata pirserêzê ye.
“Ger şer di ber çavan de bûyî qelsîya wî dema wan nebûya، wan qet ne di bin xwe de têk rawestine guftûgoyê. Ev ku îro şer rawestî، xwe diyar dike ku berdewamkirina wê şerê ji bo wan zîyanbar bû.”
Xelasê peyam:
Îran niha di şerê “pêşşert û ewlehiya pêşî” de ye، û dijmin divê bi qelem, îmze û teslîmeta ameli nîşan bidê ku amade ye، heta ku guftûgo rastîn werê destpêkirin.
