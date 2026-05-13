Nameya Sekreterê Giştî yê Partiya Mutelefe bo Serokkomarê Çînê:Mafê şopandina dadî û berterefkirina kirdeyên sûcê, ji bo Îranê parastî ye

13 May 2026 - 12:00
News ID: 1813727
Source: kmr.abna24.com
Sekreterê Giştî yê Partiya Hevpeymaniya Îslamî di nameyeke vekirî de ji Serokê Çînê re, bi balkişandina ser hevdîtina pêşerojê ya bi Donald Trump re, daxwaz ji Pekînê kir ku li dijî polîtîkayên Amerîkî helwest bigire û di van danûstandinan de daxwazên Îranê bilind bike.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) ABNA Mihemed Elî Emanî, Sekreterê Giştî yê Partiya Mutelefe ya Îslamî, di nameyeke vekirî de ji Şî Jîn Ping, Sekreterê Giştî yê Partiya Komunîst a Çînê re, bi destnîşankirina civîna pêşeroj a wî bi Donald Trump re, ligel şermezarkirineke tûj ya kiryarên Serokkomarê Amerîkayê, xwest ku Çîn di vê civînê de çar pêşengiyên bingehîn (çar ewilîyetên bingehîn) bide pêş.

Emanî di vê nameyê de, Trump wek sûcdarekî şer bi nav kiriye û ragihandiye: "Ji ber çavê miletê Îranê, xwîna Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî, fermandarên (sardar) û zanistên vî welatî li ser destên wî ye."

Wî tekez kiriye: "Îran mafê xwe yê şopandina dadî û heyfstendinê ji kirdeyên van sûcan yên înkarnepazîr dibîne."

Sekreterê Giştî yê Partiya Mutelefe ya Îslamî herwiha li ser pêwîstiya wergirtina xesareta şer ji Amerîkayê, vegerandina temamî ya malên berbestbûyî yên Îranê, û cihkirina ewlehiya Tengava Hirmizê wek parek ji ewlehiya neteweyî ya Îranê tekez kiriye û hişyar daye: "Vegera li ser polîtîkaya zexta herî zêde (fishingo) dê bi bersiveke biryardar re rû bi rû bimîne."

Di beşeke din a vê nameyê de, Emanî ji Çînê wek hevalbendeke stratejîk xwestiye ku di civîna bi Trump re li hemberî yekalîgiriya Amerîkayê raweste û xwestina betalkirina cezayên aborî yên neliqanûnî (hembargoyî) bike.

Emanî di dawiyê de, bi tekezkirina iradeya polatî ya miletê Îranê û serkeftina dawî ya vê iradeya neteweyî, xwestiye ku Şî Jîn Ping hêz û daxwazên miletê Îranê bi awayekî eşkere ragihîne aliyê Amerîkayê.

Mihemed Elî Emanî, Partiya Mutelefe, Çîn, Amerîka

