Niştecihên Kobaniyê biryarên rêveberiyê yên ku navên deveran diguherînin û zimanê kurdî ji qada giştî dûr dixin şermezar dikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Bi sedan niştecîh û xwendekarên bajarê Kobanî li dijî guhertina navên kurdî yên gund û deverên vî bajarî dest bi pêşandanê kirin. Pêşander bi şermezarkirina polîtîkaya erebîkirina navên kurdî, li dijî tayînkirina berpirsan bêyî daxwaza gel jî protesto kirin.
Li gorî nûçeya ajansa Havarê, vê kombûna protestoyê bi dirûşa «Zimanê me, nasnameya me ye û Kobanî serbilindiya me ye» pêk hat. Pêşandan ji Meydana «Jina Azad» dest pê kir û heta Meydana «Şehîd Egîd» berdewam kir.
Piştî bîskêvek bêdengiyê, «Gelu Îsa» endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokratîk a Kurdên Sûriyê di axaftinekê de destnîşan kir ku gelê Kurd guhertina navên deverên xwe napejirîne.
Wî got: «Em li vir in û yekcarî êrîşên ku li dijî îrade û nasnameya me tên kirin, qebûl nakin. Em dixwazin pêvajoyek entegrasyonê ya birêkûpêk û misogerkirina mafên hemû gelan, bi taybetî jî gelê Kurd, di destûra bingehîn a nû ya Sûriyê de.»
Îsa herwiha destnîşan kir ku divê zimanê kurdî û mafên gelê Kurd bên nasîn û got: «Navê vî bajarî Kobanî ye, ne Eynularab.»
Piştre, «Sara Xelîl» seroka hevbeş ya Meclisa Malbatên Qurbaniyên Şer ê li Kobaniyê ragihand ku ev bajar bi xwîna kesên ku ji aliyê DAIŞ’ê ve jiyana xwe ji dest dane, hatiye azadkirin.
Wê got: «Kobanî bi fedakariya van kesan hate azadkirin û em ê tu carî nehêlin navê wê were guhertin. Zarokên me bi salan e bi zimanê kurdî perwerdeyê dibînin û divê ev ziman bi awayekî fermî di destûra bingehîn de cihê xwe hebe.»
Ev kombûna protestoyê di dawiyê de bi dirûşa «Kobanî rûmet e» xebata xwe bi dawî kir.
