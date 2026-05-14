Em êş û azarên zarokên mezlûm ên Şecereya Tayîbe ya Mînabê wekî êş û azara xwe dizanin

14 May 2026 - 11:36
News ID: 1814226
Source: Mehr News
Mînabê nûnerê komeleya xêrxwazî ​​ya Tirkiyê bal kişande ser girêdana hestî û olî ya kûr a gelê Tirkiyê bi Ehlê Beytê (S) û neteweya Îranê re, got: Em êş û azarên zarokên mezlûm ên malbata Minabî êş û azara xwe dizanin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) ABNA Mûsa Gûnêş di merasîma danîna bingeha kompleksa perwerdeyî ya Şecereya Tayîbe ya Mînabê de, bi destnîşankirina beşdariya xêrxwazên Tirkiyeyê di avakirina dibistanê de li vê navçeyê, got: "Gel û xêrxwazên Tirkiyeyê, bi taybetî evîndarên Ehlê Beytê (s.x), li hemberî êşa malbat û zarokên stemkar, hesta berpirsiyarî û hevpişkiyeke kûr heye."

Wî bi gotina ku gelê Tirkiyeyê xwe wekî hevbeşê xema gelên stemkar dizane, diyar kir: "Her kengê qêrîna zarokan û nalîna dayikên stemkar bilind dibe, dengvedana wê li dilê gelê Stembolê û bajarên din ên Tirkiyeyê jî tê bihîstin û gelê Tirkiyeyê vî êşê ji xwe cuda nake."

Gûnêş, bi ragihandina silav û hurmeta xêrxwaz û gelê Tirkiyeyê ji malbatên şehîdan û gelê Îranê re, eşkere kir: "Em silavên heval û xêrxwazên Tirkiyeyê pêşkêşî giyanên pak ên şehîdên Kerbelayê û malbatên bilindpaye yên şehîdan dikin û hêvî dikin ku xelata van civînên giyanî bê şandin bo giyanê bilind ê şehîdan."

Berêsa civaka xêrxwazan a Tirkiyeyê bi destnîşankirina peyama mayinde ya rabûna Eşûrayê, got: "Li Kerbelayê qêrînek rabû ku xwîna rastiyê di dîrokê de herikand û heman xwînê bingeha zulmê û hukûmeta emewiyan hejand."

Wî her wiha bi destnîşankirina stemkariya Ehlê Beytê (s.x.) piştî bûyera Eşûrayê, got: "Bangewaza stemkariya Hezretê Ruqayye (s.x.) li Şamê jî rûyê rastîn ê zulmê eşkere kir û hukûmeta Emewiyan di dîrokê de şermezar kir."

Gûnêş, bi spasxweşî ji organîzatorên vê merasîmê û gelê Mînabê re, li ser pêdiviya xurtkirina yekîtiya îslamî, hevpişkî û piştevaniya ji malbatên ziyangirtî û sêwiyan re tekez kir û got: "Gelên misilman bi xwe dispêrin çanda fedakariyê, evîna Ehlê Beytê

(s.x) û piştevaniya ji stemkaran re, li hemberî zulm û gunehê bêdeng namînin."

