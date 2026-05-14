Em êş û azarên zarokên mezlûm ên Şecereya Tayîbe ya Mînabê wekî êş û azara xwe dizanin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Mûsa Gûnêş di merasîma danîna bingeha kompleksa perwerdeyî ya Şecereya Tayîbe ya Mînabê de, bi destnîşankirina beşdariya xêrxwazên Tirkiyeyê di avakirina dibistanê de li vê navçeyê, got: "Gel û xêrxwazên Tirkiyeyê, bi taybetî evîndarên Ehlê Beytê (s.x), li hemberî êşa malbat û zarokên stemkar, hesta berpirsiyarî û hevpişkiyeke kûr heye."
Wî bi gotina ku gelê Tirkiyeyê xwe wekî hevbeşê xema gelên stemkar dizane, diyar kir: "Her kengê qêrîna zarokan û nalîna dayikên stemkar bilind dibe, dengvedana wê li dilê gelê Stembolê û bajarên din ên Tirkiyeyê jî tê bihîstin û gelê Tirkiyeyê vî êşê ji xwe cuda nake."
Gûnêş, bi ragihandina silav û hurmeta xêrxwaz û gelê Tirkiyeyê ji malbatên şehîdan û gelê Îranê re, eşkere kir: "Em silavên heval û xêrxwazên Tirkiyeyê pêşkêşî giyanên pak ên şehîdên Kerbelayê û malbatên bilindpaye yên şehîdan dikin û hêvî dikin ku xelata van civînên giyanî bê şandin bo giyanê bilind ê şehîdan."
Berêsa civaka xêrxwazan a Tirkiyeyê bi destnîşankirina peyama mayinde ya rabûna Eşûrayê, got: "Li Kerbelayê qêrînek rabû ku xwîna rastiyê di dîrokê de herikand û heman xwînê bingeha zulmê û hukûmeta emewiyan hejand."
Wî her wiha bi destnîşankirina stemkariya Ehlê Beytê (s.x.) piştî bûyera Eşûrayê, got: "Bangewaza stemkariya Hezretê Ruqayye (s.x.) li Şamê jî rûyê rastîn ê zulmê eşkere kir û hukûmeta Emewiyan di dîrokê de şermezar kir."
Gûnêş, bi spasxweşî ji organîzatorên vê merasîmê û gelê Mînabê re, li ser pêdiviya xurtkirina yekîtiya îslamî, hevpişkî û piştevaniya ji malbatên ziyangirtî û sêwiyan re tekez kir û got: "Gelên misilman bi xwe dispêrin çanda fedakariyê, evîna Ehlê Beytê
(s.x) û piştevaniya ji stemkaran re, li hemberî zulm û gunehê bêdeng namînin."
