Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serokwezîrê Almanyayê rojên dijwar derbas dike. Popûlarîteya hikûmeta hevpeymaniya Friedrich Mertz di anketên giştî de daketîye binî 30% û zêdeyî 70% ji welatiyên Alman ji berdewamiya hebûna wî û hikûmeta têkçûyî ya wî li ser serê hevkêşeyên siyasî û îdarî yên Berlînê nerazî ne. Rûdana Şerê Remezanê û têkçûna Amerîkayê li hemberî Komara Îslamî ya Îranê, li pirsgirêkên aborî yên heyî yên li Ewropayê zêde kiriye û heta siya vegera polîtîkayên tengasiyê (tedbîrên li ser bingeha tengasiya aborî) li ser axa Almanan daye.
Di rewşeke wiha de Friedrich Mertz ji her demê bêhtir bêhêvî û xezebdar xuya dike. Wî di yek ji helwestên xwe yên herî dawî de, îdîa kiriye ku Îran piştî serdestbûna li ser Tengava Hurmizê, aboriya cîhanê girtîye barî! Wî di berdewamiyê de zêde kiriye:
"Îran divê were maseya danûstandinê û dev ji lîstika bi demê berde! Bernameya wê ya nukleerî ya leşkerî divê bi temamî û herheyî bi dawî bibe û divê êrîşên din li dijî Israîl û hevkarên me li herêmê neyên kirin."
Serokwezîrê wesweseyî yê Almanyayê ku piştgiriya wî ya dubare ji vahşet û komkujiya rejîma Siyonîst a li ser Xeta Xezayê û deverên din ên herêmê, wî kiriye kesayetiyeke nefretkirî li cîhanê, bi vajî nîşandana dîmena niha, destdirêjiya eslî ya rejîma Siyonîst û Amerîkayê li dijî Îranê paşguh kiriye û li beramberî vê, bi bêşermî ji welatê me xwestiye ku êrîşên din li dijî Tel Avîv û hevkarên herêmî yên Berlînê li herêma Rojavayê Asyayê pêk neyne!
Bê guman, Komara Îslamî ya Îranê tawanên hikûmet û amûrên ewlehiyê yên Almanyayê di piştgiriya tevliheviyên salên 1401 û 1404 de ji bîr nekiriye. Wêdetir ji wê, hewildanên bêwec ên hikûmeta Almanyayê di danîna navê saziya pîroz a Sepahê Pasdaranê Şoreşa Îslamî di nav komên terorîst ên Yekîtiya Ewropayê de, ji nêzîkatiya dijî Îranî û xwezaya herdu partiyên serdest ên hikûmeta hevpeymaniya niha ya vî welatê Ewropayî perde radike. Herdu partiyên Sosyaldemokrat û Demokratên Xiristiyan ewqasî xwe bi lobiya Siyonîzmê ve girêdayî dibînin ku tewra eşkertirîn tawanên vî rejîmê înkar an jî rasterast dikin.
Bê guman, desteya fermana siyaseta derve ya welatê me bi xezeb û hişyariya siyasetmedarên bêwec ên mîna Serokwezîrê Almanyayê nayê eyarkirin û pênasekirin! Berlînê ne tenê divê li ber encamên hevkarî û hevpeymaniya xwe ya bi Tel Avîv û Waşingtonê re li dijî Îranê bi qasî cihêreng bikele, lêbelê divê xwe jî ji ber kiryarên xwe yên li hemberî tevahiya pergala Îranê û gelê Îranê bê ceza bimîne.
Her çend xezeba û tirsên Friedrich Mertz ji ber têkçûna li hemberî hêza Îranê û avabûna nîzameke herêmî ya nû li Rojavayê Asyayê têgihîştî be jî, ev mijar dê kêm tesîrî nûvekirina nêrîna Komara Îslamî ya Îranê di rûbirûbûna dijminên mîna Almanyayê de nebe.
