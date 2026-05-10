Miftiyê Iraqê ji hecên Beytullahê He ramê re xwesteka serkeftinê ji bo Îranê kir

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (s.x.) –ABNA– Elamê Mehdî Necha Ehmed El-Semedîy, Miftiyê Komara Iraqê, di peyamekê de ji hecîyên Beytullahê He ramê re, bi destnîşankirina pileya bilind a Heccê li Îslamê, ji bo misilmanan û bi taybetî ji bo gelê Îranê xwesteka serbilindî û serkeftinê kir.
Elamê Mehdî Necha Ehmed Es-Sumedîy, Miftiyê Komara Iraqê, di peyamekê de ji zairên Xwûdê He ramê re nivîsî: "Ey ên ku bi bal Beytullahê Hêramê ve diçin! Di destpêkê de ji Xwedayê Teala ji bo we tifaqê dixwazim û hêvîdarim ku heca we meqbûl, gunehên we efûbûyî û vegera we bi ewlehî û silametî be. Pêxemberê Mezin (s.x.a) gotiye: 'Heqê meqbûl ji behiştê pêve tu xelatekî nîne'."
Wî di berdewamiya peyama xwe de nivîsî: "Herwiha di rîwayetên Buxarî û Muslim de ji Ebû Hureyre tê vegotin ku Resûlê Xwedê (s.x.a) gotiye: 'Umre heta umre, kefaretê gunehên navbera wan dike û hecê meqbûl ji behiştê pêve tu xelatekî nîne'."
"Di rîwayetekê ji Tirmizî de jî hatiye: 'Umre heta umre, gunehên navbera wan radipêşe û hecê birûmet (meqbûl) ji behiştê pêve tu xelatekî nîne'. Di çavkaniyên Sunen (ji bilî Ebû Dawûd) de rîwayet bûye: 'Hec û umreyê li pey hev bînin cih, çimkî ev herdu feqîrî û gunehan ji nav radikin, ew çawa ku asinger nepakiyên hesin û zêrê jê radike'."
"Ey heccîyên Beytullahê He ramê! Ne şeytanê cin û mirovan di kara we de gumanê biafirînin û dilên we sist nekin an jî we ber bi kafiran ve xwar nekin."
Miftiyê Elamê Mehdî Necha Ehmed Es-Sumedîy di peyama xwe de ji Xwedayê Teala xwest ku misilmanan li her derê, bi taybetî li Komara Îslamî ya Îranê, serfiraz û serbilind bike; welatê ku zêdetirî 75 milyon misilman tê de dijîn.
Wî zêde kir: "Mafê misilman li ser birayê xwe yê misilman ew e ku alîkariya wî bike û herî kêm alîkarî jî li hemberê hewcedar di nehazir (nedîtî) de lava (dua) kirin e."
Di dawiya vê peyamê de hatiye: "Ey heccîyên birêz! Ji Îslamê re wêneyekî nû li cîhanê pêşkêş bikin ku ala wê yekîtî be. Xwedê we bibaxşîne, heca we qebûl bike û me jî ji duaya xwe ya qenc gi bîr nekin."
Berê vê jî hejmareke ji zanyarên Şiî û miftiyên Ehlê Sunetê yên Iraq û Pakistanê di peyamên cuda de ji hecên Beytullahê He ramê re gazî kirin ku merasîmên îbadî yên Heccê bi nûnertiya ji bo Rêberê Şehîd ê Şoreşê, Hezretê Ayetullahê Uzma Seyîd Elî Huseynî Xamene'î (xweza xweda jê razî be) bînin cih."
