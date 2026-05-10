Nirxandina biryara kuştina murtedekî di fiqha Îslamê de

Ajansa Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x.) – ABNA: Îslamê ji bo jiyan û mafê jiyanê yê her zindîyekî girîngiyeke mezin daye, lewra:
۱- Îslamê xemxwarina jiyana nebat û daran kiriye û ev wekî rehmeta Xwedê hesibandiye: «فَانْظُرْ إِلی آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ کَیفَ یحْی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها» (binêre berhemên rehmeta Xwedê, ka ew erdê piştî mirina wî çawa zindî dike). Û herwiha ji bo nebatan mafê jiyanê daye û avdana wan jî pêwîst dike.
۲- Îslamê li ser mafên heywanan jî tekiyaye.
۳- Feqîh (zanayên fiqihê) li ser heramiya ji dayikbûna zarok (sîqet) li hev in.
۴- Kuştina kesekî bêguneh wekî kuştina hemû mirovan hatiye hesibandin: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً» (her kesê ku mirovekî bê kuştina kesekî din an jî bê gunehek li erdê bikuje, weka ku hemû mirovan kuştî ye).
۵- Her kesê ku karibe kesekî ji ziyan an jî mirinê biparêze, berpirsiyar e ku vî karî bike û xemsarî neke.
۶- Xwekujî heram hatiye hesibandin: «وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً * وَمَنْ یفْعَلْ ذلِکَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیهِ ناراً وَکانَ ذلِکَ عَلَی اللَّهِ یسِیراً» (û xwekujiyê nekin. Bi rastî Xwedê li we dilovan e * û her kesê bi zordarî û neheqî vê bike, emê wê bi agirê dojehê bişewitînin û ev yek li ser Xwedê hêsan e). Ji ber vê yekê Îmam Sadiq (s.x) ferkir: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا» (her kesê xwe bi qesta bikuje, ew hertimî di agirê dojehê de ye).
۷- Mirov di qonaxa nutfe (avik, sperma) de mafê jiyanê ya dewamî heye û lewra dikare mîrat bihêle.
۸- Tu kesî mafê penabûnê qatil û an veşartina wî nîne.
Van tişt û hinekên din şahid in ku Şariê Eqdes (Qanûndanerê Pîroz) girîngiyeke mezin daye parastina jiyana zindiyan; bi taybetî jiyana mirovan. Niha pirs ev e: Îslam bi vê hemû girîngiya ku ji bo parastina jiyana mirov dide, çima jiyana murted (olguher) bêqîmet dike û hukmê kuştina wî dide?
Di bersivê de em dibêjin: Rastiya «irtidad» (olguherînê) ew e ku mirov dibêje: "Min Îslam qebûl kir û ez pê nasîm û min hemû aliyên wê lêkolîn kirin, lê ez vê red dikim û ji wê derdikevim."
Dijminên Îslamê bi vê rêbazê bikaranîn ku li Îslamê xwe bixin û pêşî li wê bigirin ku mirov Îslamê qebûl bikin. Xwedayê Teala dibêje: «وَقالَتْ طائِفَهٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ آمِنُوا بِالَّذِی أُنْزِلَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یرْجِعُونَ» (û komeke ji Ehli Kitabê got: 'Bi tiştê ku li ser kesên ku bawerî anîne, di destpêka rojê de hatiye danîn, bawerî bînin û di dawiya rojê de bibin kafir, belkî ew (ji baweriya xwe) vegerin.')
Ev kar di dilên gelê yekî de tesîreke ecêb hişt; çimkî ew bi xwe re digot: "Eger Îslam heq bûya, ew (yên ku ji Ehli Kitabê) ji wê derneketin." Lewra fermana kuştina murted di rastiyê de parastina mafên mirovan e û kiryareke mentiqî ye ku bi nêrîna Îslamê re li hev tê; ji ber ku:
a) Ev kar parastina olê ye ku bingeha mirovahiya mirov û şexsiyata wî pêk tîne û wekî mafekî wî tê hesibandin; ji ber ku başiya din û dinyaya wî di vê olê de ye.
b) Ev kar di rastiyê de parastina mafê azadiya gelemperî ye; çimkî ew kesê (murted) rê li ber bizava mirov ber bi kemalê ve digire.
c) Ev kar di rastiyê de parastina azadiya baweriyê ye, baweriya ku bingeha her kiryarekê ye.
d) Kuştina murted di rastiyê de parastina civaka îslamî ya baş (qenc) e, her çiqas kesekî bê kuştin jî, lê bi têkbirina wî civak tê vejandin, wekî ku dermanê penceşêrê (organê nephîs) tê jêkirin da ku laşê mirov sax bimîne. Ji ber vê yekê Qur'anê li ser qisasê dibêje: «وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُوْلِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» (û ji bo we di qisasê de jiyan heye, ey xwediyên hişê rast! belkî hûn xwedatirsiyê bihêlin pêş).
e) Ev kiryar parastina mafê qedra mirov e ku Xwedê wî wekî xwe afirandiye: «وَلَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ...» (bi rastî em zarokên Adem bi qedr û rêz kirine).
f) «Irtidad» (olguherîn) ji ber ku di wê de înkar, eşkere dijberî, serkêşî û derxistine ji dora heqiyê (rastiyê) ye, mirov ji bo têkbirinê heq dike.
g) Ji ber ku kafir her çiqas li erdê bimîne, ezabê wî zêdetir dibe, lewra kuştina wî di rastiyê de rehmet û sivikkirina ezabî ye.
h) Kesê ku dikeve bin desthilata pergala îslamî, hemû qanûnên wê li ser xwe girtiye û qebûl kiriye û yek ji wan jî kuştina murted e, lewra li gorî pergala demokrasiyê jî, bi gorî peymana ku mirov li ser qanûnên pergalê daye, divê biryara qanûnê jî li ser wî bicîh were. (۸)
Çavkanî:
(۱). Qur'ana Pîroz, Sûreya Rûm, Ayet ۵۰.
(۲). Qur'ana Pîroz, Sûreya Maide, Ayet ۳۲.
(۳). Qur'ana Pîroz, Sûreya Nisa, Ayet ۲۹ û ۳۰.
(۴). El-Kafi, Kuleynî, Muhemmed bin Ya'qûb bin Îshaq, (lêkolîner: Gufarî, Elî Ekber, Axundî, Muhemmed), Dar el-Kutub el-Îslamiyye, Tehran, ۱۴۰۷ h.q., çapa çarem, cîld ۷, rûpel ۴۵.
(۵). Qur'ana Pîroz, Sûreya Alî Îmran, Ayet ۷۲.
(۶). Qur'ana Pîroz, Sûreya Beqere, Ayet ۱۷۹.
(۷). Qur'ana Pîroz, Sûreya Îsra, Ayet ۷۰.
(۸). Îslamnasî û bersiva gumanan (şubhe), Ridwanî, Elî Esqer, Mizgefta Pîroz a Cemkeran, Qum, ۱۳۸۶ h.ş., çapa sêyem, rûpel ۳۳۳.
