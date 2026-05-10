Zanyarên Tirkiyeyê li Qumê: Berxwedana gelê Îranê ji bo cîhana Îslamê îlhambexş e

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (s.x) – ABNA – hejmareke ji zanyar û ruhaniyên Yekîtiya Zanyarên Îmamiyeyê ya Tirkiyeyê û berpirsên Enstîtuya Kewser û TV-ya Kanal 14 a Tirkiyeyê ji bo pêşkêşkirina sersaxiyê û ragihandina piştevaniyê hatine Îranê.
Vê komê roja şemiyê bi şev bi amadebûna xwe li Wekaleta (Bisatet) Rêberê Mezin ê Şoreşê li Qumê re, bi serok û endamên Komîteya Çandî û Perwerdeyî ya Erbeîynê re hevdîtin û gotûbêjek kirin.
Di vê hevdîtinê de Hec Mûsa Aydîn, ku endamê Yekîtiya Zanyarên Îmamiyeyê, Serokê TV-ya Kewser û Alimen Tirkiyeyê ye, bi nûnertiya mêvanên amade got: "Em hatine Îranê da ku ji bilî pêşkêşkirina sersaxiya zanyar û şiîeyên Tirkiyeyê ji bo mûsîbeya mezin a şehîdbûna Rêberê mezin ê cîhana Îslamê, ji gelê Îranê jî hêzê bistînin."
Wî got: "Berxwedana gelê Îranê pesendayî ye û bûyerek serbilindî û hînker e."
Aydîn herwiha bi pîrozkirina hilbijartina Hezretê Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamene'î ji bo Rêberiya Şoreşa Îslamî, got: "Ev hilbijartina pîroz ji bo me hemûyan dilgermker bû."
Wî raporek li ser kiryarên çandî, weşangerî û medyayî yên Yekîtiya Zanyarên Îmamiyeyê û saziyên girêdayî pêşkêş kir û xwesteka hevkariya zêdetir di warê Erbeyînê de kir.
Di berdewamiya vê rûniştinê de, Orhan Oz, Cîgirê Sekreterê Giştî yê Yekîtiya Zanyarên Îmamiyeyê, bi diyarkirina kêfxweşiya xwe ji amadebûna vê heyetê li Îranê, Erbeîynê wekî modela tevgera gelê Îranê di şerê Remezanê û amadebûna bi şev li kolanên Îranê bi nav kir û got: "Îro hemû bajarên Îranê dişibin sehnên merasîma Erbeîynê ya Huseynî û reng û bêhna wê jî li wan e."
Wî domand: "Van şevên li Îranê, ji sazkirina muwekîban (stasyonên xizmetê) û mêvanperweriyê bigire heta kirina karên cihêreng ên çandî bi amadebûna dilşewat a gel, hemû ji Eşûra û Erbeyînê têne. Çanda Erbeîynê li Îranê belav e û li Tirkiyeyê jî elhemdulillah bûye çandek."
Orhan Oz kiryarên afirîner ên gelê Îranê di zêdetirî du mehan de ji bo avakirina kombûnên mezin ên bi şev pesend kir û got: "Di medyayên Tirkiyeyê û welatên din de, afirandina şîarên epîk û coşa gelê Îranê mijara nîqaş û gotûbêja pispor û Aliman û ev yeka gelê Îranê mezin û xwediyê çandek bilind nîşan daye."
Wî herwiha ji alîkarî û hevkariyên baş ên Komîteya Çandî û Perwerdeyî ya Erbeîynê bi çalakvan, zair û muwekîbên Tirkiyeyê re di rojên Erbeîynê de spas kir û xwesteka hevrêziya zêdetir ji bo sazkirina Erbeyîna îsal kir.
Hece'l-Îslam Hemîd Ehmendî, Serokê Komîteya Çandî û Perwerdeyî ya Erbeyînê, jî di vê civînê de, bi pêşwazîkirina heyeta zanyar û hevalên medya û çanda Tirkiyeyê, ji amadebûna wan li Wekaleta Rêberê Mezin û Komîteya Çandî û Perwerdeyî ya Erbeyînê ya welêt spas kir.
Wî herwiha sersaxiya şehîdbûna Rêberê mezin ê Umetê pêşkêş kir û ji hestyarî û hevbeşî, alîkariyên zanyar û gelê bi rûmet ê Tirkiyeyê ji bo Komara Îslamî ya Îranê û sazkirina muwekîbê li çar parêzgehên bakurê rojavayê Îranê di şerê biyanî yê sêyem de spas kir û got: "Ev yeka kûrahiya girêdanên olî û çandî û biratîya îslamî ya di navbera her du netewan de nîşan dide."
Hocet-ul-Îslam Ehmedî bi ravekirina nêrînên Îmamê Şehîd di derbarê tevgera mezin a çandî ya Erbeîynê de, got: "Rêberê Şehîd, Erbeîynê wekî tevgerek cîhanî û bingehek ji bo şaristaniya nû ya îslamî û ayetek mezin a Xwedê ya ku Xwedayê Teala rojî netewe û cîhana Îslamê kiriye, dizanî. Wî Rêberê Şehîd gotibû: 'Erbeîyn bi kombûna neteweyên cihêreng ji miletên çend rengî, bûye sedema bextê mezin û ev kom bûyîn diyariyekî Xwedê ye'."
Serokê Komîteya Çandî û Perwerdeyî ya Erbeîynê domand: "Rêberê Şehîd ji xwediyê raman, hîkmet û çandê xwestin ku ji bo kûrahî dayîna wate û naveroka vê tevgera mezin hewl bidin."
Ehmedî ji amadebûna çalak a heyeta zanyar û çalakvanên medyayê yên Tirkiyeyê di Kongreya Salane ya Erbeîynê li Meşheda Pîroz de spas kir û raporek li ser bernameyên ku hatine kirin û pêşbîniyên ji bo Erbeîyna pêş de pêşkêş kir.
Di vê rûniştinê de beşdaran ji bo nîqaşkirina nêrînên xwe yên di derbarê bingeh û mekanîzmayên hevrêzî û hevkariyên zêdetir de kir.
..............
Dawiya Peyam/
Your Comment