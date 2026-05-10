Haaretz: Îsraîl êdî nikare şerên bêdawî yên Netanyahû bike

Li gorî ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) – ABNA – "Dawîd Rosenberg" nivîskar di gotareke ku li ser malpera rojnameya Îsraîlî Haaretz hatiye weşandin de, dibêje ku Îsraîl êdî ji aliyê aborî û siyasî ve nikare tiştê ku wî wekî "hezkirina Binyamîn Netanyahû ji bo şerên bêdawî" bi nav dike, tehemûl bike.
Li gorî wî, veguherîna ku Netanyahû piştî Operasyona Tufana El-Eqsa'yê di 7ê Cotmeha 2023an de pêk anî, Îsraêl ber bi rewşeke amadehiya şer a domdar ve biriye; rewşeke ku aborî û civaka Îsraêlê westandiye û paşeroja vî rejîmî bi zehmetiyên giran re rû bi rû kiriye.
Rosenberg destnîşan dike ku Donald Trump, Serokkomarê Amerîkayê, tevî xwesteka destpêkê ya li dijî Îranê, zû metirsiya ketina nav şerekî dirêj fam kir û hewl da asta destwerdana Amerîkayê kêm bike. Lê li gorî wî, Netanyahû bi rastî rêyeke paşverû diçe û xwesteka wî zêdetir e ji bo berfirehkirina operasyonên leşkerî û amadehiya domdar ji bo dorên nû yên pevçûnê.
Guherîneke bingehîn
Nivîskar dibêje ku Netanyahû beriya Operasyona Tufana El-Eqsa'yê di 7ê Cotmehê de, wekî siyasetmedarekî dihat nasîn ku ji şerên dirêj dûr dixe û operasyonên kurt û bilez tercîh dikir; operasyonên ku bi hesabên siyasî bi dawî bibûna û lêçûnek kêmtir ji bo Îsraêlê hebûna. Wî baş dizanibû ku aboriya Îsraêlê nikare şerên bêkêmasî (şerên domdar yên bê encam) tehemûl bike û artêşa vî rejîmî ku bi hêzên yedek ve girêdayî ye, ji bo şerên dirêj jî sêwirandî nehatiye.
Lê Rosenberg tekiye ser vê yekê ku ev nêzîkatî piştî şerê niha bi temamî guheriye. Wî berdewamiya êrîşên Îsraêlê li Beyrûtê û herwiha xwesteka nefermî ya Netanyahû ji bo êrîşek din a li ser Îranê destnîşan dike.
Li gorî nivîsîna wî, Netanyahû tevî nêzîkî sê salan şer bi Hemas, Hizbullah û Îranê re, hîna negihîştiye tiştê ku wî dibêje "serkeftina tam" û gefên stratejîk ên Îsraêlê jî ji nav neçûne. Dîsa jî, wî hê jî siyasetekê dişopîne ku Îsraêlê di rewşa amadehiya daîmî de dihêle, hetta ku şerekî çalak nebe jî.
Zexta aborî ya giran
Rosenberg dibêje ku lêçûna şeran ji bo aboriya Îsraîlê pir giran bûye. Li gorî wî, du salên pêşîn ên şer beriya operasyona "Şêrê Gurr" (Şerê Şêrê Gurr - di wergerê de têgeheke fermî ye lê heke operasyona taybet e, divê navê rast were bikaranîn. Li vir wekî têgehek giştî hatiye wergerandin - Ji kerema xwe agahdarî: Heke "Şerê Şêrê Gurr" ne navê fermî yê wê operasyonê ye, divê navê rast bê lêkolînkirin.) nêzîkî 120 milyar dolar lêçûn hebû. Herwiha şerê dawî yê li dijî Îranê, bi kêmanî 12 milyar dolar lêçûna zêde ya leşkerî û sivîl ji bo Îsraêlê afirandiye; reqemeke ku bi îhtîmaleke mezin ji rastiyê kêmtir e.
Wî zêde dike ku tevî agirbestê li Libnanê, lêçûnên leşkerî yên Îsraîlê didomin; ji ber ku ev rejîm hê jî beşên ji başûrê Libnanê dagir kiriye, li Xezeyê operasyonên leşkerî didomîne, li Sûriyê amade ye û li peravê rojavayê jî çalakiyên leşkerî didomin.
Li gorî wî, tenê lêçûna hêzên yedek ên rejîma Îsraîlê pir giran e û her 10 hezar leşkerên yedek, mehane nêzîkî 109 milyon dolar ji bo vî rejîmî lêçûnê çêdike. Di rewşekê de ku bernameya sala 2026an a artêşa Îsraêlê hebûna 40 hezar hêzên yedek pêşbînî kiribû, lê naha ev hejmar gihîştiye nêzîkî 100 hezar kesî.
Çima aboriya Îsraêlê hê jî berxwe daye?
Rosenberg sê sedeman ji domandina berxwedana nisbî ya aboriya Îsraîlê li hember şeran rêz dike: ezmûna şirketên Îsraêlî di şert û mercên şerî de, şoka derûnî ya ji ber Operasyona Tufana El-Eqsa'yê di 7ê Cotmehê de ku şer kir mijarek mayînê (ji bo rizgarî û domandina hebûnê), û di dawiyê de alîkariya aborî ya Amerîkayê ji bo Îsraêlê ku beşeke mezin ji lêçûnan girtiye ser xwe.
Lê wî hişyarî dide ku ev lêçûn di pêşerojê de bi riya zêdekirina bacan an jî kêmkirina karûbarên gelemperî yên wekî perwerde û tendiristiyê xwe tên dîtin.
Encamên navneteweyî
Ev gotar tekez dike ku encamên şerê domdar ji bo Îsraîlê tenê aborî nînin, lê di heman demê de cihê navneteweyî yê vî rejîmî bi taybetî li Amerîkayê jî qels kiriye. Kêmbûna piştevaniya raya giştî ya Amerîkayê, tewra di navbera Komarîxwazan û tevgerên olî yên Incîlî (Evangelical) de ji bo Îsraêlê jî tê dîtin.
Rosenberg hişyarî dide ku vê rêçê dibe ku bandorê li alîkariyên leşkerî yên pêşerojê yên Amerîkayê ji bo Îsraêlê bike. Wî behsa planên li Senatoya Amerîkayê dike ku tewra ji hêla hin Demokratan ve ji bo sînordarkirina firotina çekan ji Îsraêlê re hatine piştgirî kirin.
Di dawiyê de, gotar destnîşan dike ku Netanyahû bi xwe jî îhtîmala kêmbûna alîkariyên Amerîkayê ji bo Îsraêlê piştî 2028an qebûl kiriye; mijareke ku ê zexta aborî ya zêdetir li ser Îsraêlê bike.
Li gorî nivîskar, deynê giştî yê Îsraîlê ji sedî 60ê berhemê navxweyî yê giştî (GDP) beriya 7ê Cotmeha 2023an, gihîştiye sedî 69ê di sala 2025an de û heke siyasetên niha berdewam bikin, dibe ku heta sedî 81 an jî 83 zêde bibe.
