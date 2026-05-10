Amerîka nikare li Kendava Hurmuzê bimîne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Ev rojnameya îngilîzî di raportek analîtîk de, êrîşa Amerîkî-Sîyonîstî li dijî Îranê wek nîşana bêîstîqrariya cidî ya rewşa li Rojava Asya destnîşan kir û tekez kir: “Rastî ev e ku Trump nikare bi awayekî bêdawî li benda bêdengîya xeternak li Kendava Hurmuzê berdewam bike.”
The Guardian her wiha got: “Rast e ku Dewletên Yekbûyî û hevkarê wê Îsraîl di şerê li dijî Îranê de serwerîya leşkerî hebûn, lê Waşington hem di veguherandina vê serweriyê bo serwerîya stratejîk de têk çû, hem jî destûr da Îranê ku kontrola Kendavê bi dest bixe û bihayê neftê bilind bike.”
“Giringtirîn pêşketina van rojan, hilweşîna ‘Proje ya Azadiyê’ ya Trump bû ku tenê piştî 50 saetan ji destpêkirina wê qewimî. Ev di demekê de bû ku pêşniyara yekalî ya Dewletên Yekbûyî ji bo afirandina herêmeke ewle ji bo keştîya bazirganî li aliyê başûrê Kendavê û yê Omanê, bi bikaranîna zêdetirî 100 balafirên şerker û çend keştîyên şerker bû.”
“Ev operasyon her wiha di nav de protestoyên Erebîstanê de bi dawî hat ku beriya destpêkirina wê bi wan re nehate şêwirandin. Rîyadê ji dayîna destûrê ji Amerîkayê bo gihîştina qada hewayî û baregehên xwe red kir, ji ber ku ditirsîya ku ‘Proje ya Azadiyê’ ya Trump dikare bibe sedema destpêkirina şerekî tevahî li herêmê. Amerîka her wiha bi şirketên mezin ên keştîgerîyê re li ser vê mijarê neaxivîbû, û ne diyar bû ku ev çalakî wê bibin bibandor an na.”
“Richard Meade, sernivîskarê Lloyd’s List, kovareke pispor a pîşesaziya keştîgerîyê, dibêje: ‘Dewletên Yekbûyî bi tu rêxistinên mezin ên pîşesaziyê yên ku em pê dizanin, bo damezrandina her cûre civînekî agahdarkirinê re nepeyivîye. Tîmên ewlekarîyê yên li herêmê hîn jî ji wan tiştên ku diqewimin bêagahdar in.’”
Li gorî vê rojnameya îngilîzî, “Ev di rewşekê de ye ku Îranê şiyana gefxwarin û ziyan gihandinê tankên derbasbûyî yên Kendava Hurmuzê û rawestandina bi bandor ya keştîyên din parastiye. Li gorî agahîyên bazara gerdûnî ya S&P, zêdetirî 1550 keştî li Kendava Farisî li benda mayî ne, û di roja çarşemê û pêncşemê de tu keştîya bazirganî ji vê kendavê derbas nebûye.”
“‘Burcu Özçelik’, pisporê Rojava Asya li Navenda Lêkolînên Keyanî ya Xizmetên Yekbûyî, dibêje: ‘Îranê îspat kir ku dijminekî hişk e, ji ber ku berxwedanek nîşan da ku gelek kesên ku divê baştir bizanîbûn, wan ew nedîtiye.’”
The Guardian her wiha got: “Her wiha piraniya nirxandinan nîşan didin ku Komara Îslamî niha, ji ber bombebarana ku ji alîyê Amerîka û Îsraêl ve hatiye destpêkirin, hatîye sabît kirin. Nirxandinên SÎA yên ku hefteya borî hatin eşkere kirin, nîşan didin ku Îranê 70% ji mûşekên xwe, 75% ji platformên xwe yên avêtinê parastiye. Her wiha dibe ku nîvî zêdetir ji dronên êrîşkerên xwe yên şahîd parastiye.”
Rojnameya çapkirî ya Londonê destnîşan kir: “Wusa dixuye ku Îran bi bawerî li dijî daxwazên Amerîka yên ji bo bidawîkirina bernameya xwe ya nukleerî berxwedan dike. Ev welat dikare bibîne ku Trump bi awayekî neguhêz dixwaze bombebarana berfireh ji nû ve dest pê bike, dibe ku ev ji ber kêm bûna depoyên mûşekên pêşketî yên Amerîka be, ku di dema kampanyaya 25 milyar dolarî ya ‘Xezeba Efsanewî’ de bi awayekî berçav kêm bûye.”
Li gorî raporta The Guardian, “Ji bo Îranê jî, berdewamîya dorpêça Kendava Hurmuzê ji alîyê Waşingtonê ve encamên aborî yên mezin hene, lê Trump bêsebir û bêîstîqrar e. Serokê Amerîka bi pirsgirêkek siyasî re rûbirû ye, ango hewcedariya çareserkirina qeyrana aborî ya ku bi bingehîn xwe ava kirîye, û di heman demê de, nîşanîna pêşketinê di mijara nukleerî ya Îranê de. Zêdebûna enflasyonê niha beşên mezin ên aboriya cîhanê bandor dike, û bandora kêmasîya neftê, bi taybetî li Asyayê, zehmet e. Lê ev encamek ne-domdar e û hîn jî du komên leşkerî, amade ne ku li hember hev bisekinin.”
The Guardian nivîsî: Serokê Amerîka, di rewşa berdewamîya şerê li dijî Îranê de, dê neçar bimîne ku qeyrana aborî ya li cîhanê ku xwe ava kirîye, çareser bike.
