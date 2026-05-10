Beqayî: Rêveberê Giştî yê Ajansa Enerjiya Atomê dev ji siyasetbaziyê berde

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Îsmaîl Beqayî, berdevkê Wezareta Karên Derve, di bersiva gotinên ku ji destûra sazûmanî ya Rafaîl Grosî, Rêveberê Giştî yê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomê, derbas dibin û li ser guherînên herêmê ne, di peyameke xwe de li ser platforma X (twittera berê) nivîsî: "Peywira Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomê, rastî-piştrastkirin (verification) e, ne şandina peyamên siyasî ye li ser Tengava Hurmuzê, mûşekên Îranê an jî awayê tevgera Tehranê."
Wî eşkere kir: "Dema ku bêalîbûna pîşeyî bibe qurbaniya tevgerên siyasî an jî
xwestekên kesane, baweriya saziyan tê xurandin û piştî demekê bandora wan jî tê şikandin."
Dawiya peyamê /+
Your Comment