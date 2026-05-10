Beqayî: Rêveberê Giştî yê Ajansa Enerjiya Atomê dev ji siyasetbaziyê berde

10 May 2026 - 16:18
News ID: 1812376
Source: Tasnim News
Berdevkê Wezareta Karên Derve tekez kir ku peywira Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomê rastî-piştrastkirin (verification) e, ne şandina peyama siyasî ye.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) ABNA Îsmaîl Beqayî, berdevkê Wezareta Karên Derve, di bersiva gotinên ku ji destûra sazûmanî ya Rafaîl Grosî, Rêveberê Giştî yê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomê, derbas dibin û li ser guherînên herêmê ne, di peyameke xwe de li ser platforma X (twittera berê) nivîsî: "Peywira Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomê, rastî-piştrastkirin (verification) e, ne şandina peyamên siyasî ye li ser Tengava Hurmuzê, mûşekên Îranê an jî awayê tevgera Tehranê."

Wî eşkere kir: "Dema ku bêalîbûna pîşeyî bibe qurbaniya tevgerên siyasî an jî

xwestekên kesane, baweriya saziyan tê xurandin û piştî demekê bandora wan jî tê şikandin."

