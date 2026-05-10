Serperestê Astaneya Pîroz a Hz. Abas (S):Peymana Îmam Elî (s.x) ji bo Malik Eşter pêdivîyek e ji bo her rêveber û berpirs

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Seyîd Ehmed Safî, serperestê Astaneya Pîroz a Hz. Abbas (S), tekez kir ku Peymana Îmam Elî (S.X) ji bo Malik Eşter belgeyek girîng û pêdivî ye ji bo her rêveber û berpirs di civakên cuda de.
Ev gotin di çarçoveya hevdîtina wî bi Liwa Abdulkesin el-Atîye, serokê Darul-‘Ulûmê Nehcülbelaga yê girêdayî Astaneya Pîroz a Abbasî de hatin gotin.
Di vê hevdîtinê de raporek li ser çalakî û bernameyên zanistî yên navenda navborî ji bo belavkirina ramanên Emîr el-Mu’minîn (S.X), û her wiha li ser berhema herî nû ya çapkirî bi navê “Peymana Îmam Elî (S.X) ji bo Malik Eşter” hate pêşkêşkirin.
Safî bi sipas û pesnê vê berhemê kir, û rastiya zanistî û hunerî ya ku di sêwirandin û çapkirina wê de hatîye bikaranîn, bilind nirxand. Wî got: Pêşkêşkirina vê belgeya mezin a mirovahiyê bi şêweyek sade û gihîştbar, alîkarî dike ku nirxên edalet û rêveberiya Elîwî di nav tebeqeyên cuda yên civakê de berfireh bibin.
Wî dîsa tekez kir ku her rêveber û berpirs di civakên îroyîn de hewce ne ku ji hînkirin û têgihiştinên vê peymanê sûd werbigirin.
Serperestê Astaneya Pîroz a Hz. Abbas (S) her wiha li ser pêdivîya berfirehkirina kursên taybet ên Nehcülbelaga li parêzgehên cuda yên Iraqê tekez kir, û daxwaz kir ku ev bername bi awayekî cografîk were berfirehkirin da ku beşên zêdetir ên civakê bigihîjin marifetên Nehcülbelaga.
Wî her wiha li ser girîngiya zanistî û zanîngehîkirina hin çalakiyên çandî yên vê navendê rawestiya û got: Afirandina têkiliyên çalak bi elît û zanîngehên Bexdayê re, û girêdana mîrateya fikrî ya Emîr el-Mu’minîn (S.X) bi lêkolînên zanîngehî yên demkî re, ufûqên nû ji bo lêkolîn û analîzê vedike û hebûna vê ramanê resen di nav navendên zanistî de bihêztir dike.
