Almanyayê bernameya bicihkirina mûşekên Tomahawk ên Amerîkayê rawestand

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Frîdrîch Merz, Serokwezîrê Almanyayê, ragihand ku bernameya bicihkirina mûşekên dûr-menzîl ên Tomahawk ên Amerîkayê li axa Almanyayê, ya ku berê di serdema serokkomariya Joe Biden de hatibû pêşniyarkirin, bi kêmanî ji bo niha hatiye rawestandin.
Ev biryar di demekê de tê dayîn ku têkiliyên Berlîn û Washingtonê piştî rexneyên dawî yên Merz li ser şerê Amerîkayê û Îsraêlê li dijî Îranê, ketine qonaxeke teng û aloz. Merz herwiha gotibû ku Amerîka di danûstandinên xwe yên bi Îranê re "hatiye riswakirin"; axavtinên ku acizbûna Donald Trump rakirine û bûne sedema sarbûna têkiliyên her du welatan.
Di heman demê de, rojnameya Waşington Post ragihand ku berpirsên Pentagonê (Wezareta Parastinê ya Amerîkayê) xemgîniya xwe li ser xerckirina bilind a mûşekên Tomahawk di şerê Îranê de anîne ziman. Li gorî vê raporê, artêşa Amerîkayê tenê di çar hefteyên pêşîn ên şer de, zêdetirî 850 mûşekên seyare yên Tomahawk şandiye.
Li gorî nivîsîna Waşington Post, leza bilind a xerckirina van mûşekan bûye sedem ku nîqaşên navxweyî li Wezareta Parastinê ya Amerîkayê li ser zêdekirina stokan û peydakirina jimareyeke zêdetir ji vê çekê dest pê bikin.
