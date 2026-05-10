Îtirafên siyonîstan: Balafirên bêpîlot ên Hizbullahê ji çareseriyên artêşa Îsraîlê jîrtir in

Li gorî ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x.)– ABNA – Rojnameya "Yediot Aharonot" a rejîma Siyonîst di raporekê de ji bêbandoriya artêşa vî rejîmî li hemberî droneyên pêşketî yên Hizbullahê perde rakir.
Ev rojname nivîsî: "Droneyên bi fîber-optîk ên Hizbullahê, xew ji çavên artêşa rejîma dagirker revandiye."
Li gorî vê rojnameyê, wê zêde kir: "Tevî ku ev gef ji salên berê ve dihat zanîn, artêşa Îsraîlê bi awayekî baş ji bo wê amade nebûye û naha tenê hewl dide ku vê gefê ji holê rake."
Yediot Aharonot tekez kir ku li hundurê Îsraîlê xemgîniyên cidî hene û pirsên wekî 'ço ra beşa leşkerî heta niha di çareserkirina vê pirsgirêkê de dereng maye?' têne pêş kirin.
Bêbandoriya Qubeya Hesinî û pergalên pêşketî li hemberî droneyên Hizbullahê
Ev rojname ragihand ku artêşa rejîma Siyonîst li hemberî van droneyên ku xwediyê Hizbullah û Îranê ne, ji helîkopter, balafir û pergala "Qubeya Hesinî" bikar tîne, lê ev amûr bêbandor in.
Yediot Aharonot nivîsî: "Gelek pargîdanî çareyan pêşkêş dikin, lê di vê qonaxê de 'ev droneyên hêsan ên ku bi fîber-optîk ve hatine çekilandin, îsbat kirine ku ji hemû çareyên din jîrtir in'."
Îtîrafa teslîmbûnê li hemberî gefeke bêçare
Ev rojnameya Siyonîst di beşeke din a rapora xwe de bi eşkerebûnekê zêdetir qebûl kir: "Em ên ku bi rûbirûbûna artêşa Îsraêlê bi hemû cureyên gefan re, ji balonên agirîn û bazikan bigire heta mûşekên balîstîk, fêr bûne, neçar in ku li hember vê rastiyê teslîm bibin ku xetera droneyên teqemenî (întixarî) di vê gavê de çareya wê nîne. Ji wê jî xerabetir, ev xeter eniya navxweyî jî tehdît dike."
Destpêkarî hêj di destê Hizbullahê de ye
Li aliyê din, televizyona i24NEWS a rejîma dagirker jî ragihand ku destpêkarî hêj di destê Hizbullahê de ye û vê tevgerê ji droneyên ku ji bo hêzên artêşa rejîma Siyonîst astengeke mezin tê hesibandin, bikar tîne.
..................
Dawiya peyamê
Etîket:
Lunan
Hizbullah
Rejîma Siyonîst
Îsraîl
Drone (pîlot) /
Rojnameya "Yediot Aharonot" a rejîma Siyonîst qebûl kir ku droneyên bi fîber-optîk ên Hizbullahê yên ku bi fîbera optîk têne rêvebirin, artêşa vî rejîmî bi astengiyeke bêbersiv re rû bi rû kiriye û tevî hayjêhebûna salên berê ji vê gefê, pergalên wekî Qubeya Hesinî, helîkopter û balafiran di hemberî wê de bêbandor bûne.
Li gorî ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x.)– ABNA – Rojnameya "Yediot Aharonot" a rejîma Siyonîst di raporekê de ji bêbandoriya artêşa vî rejîmî li hemberî droneyên pêşketî yên Hizbullahê perde rakir.
Your Comment