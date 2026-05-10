Li Instagramê ewlehî xatirxwest: Danûstandinên şexsî dikevin destê Meta'yê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Pargîdaniya Meta ya xwediyê Instagramê, xisleta "şîfrekirina berfire-anserû" (ewlehiya tam a peyaman) di Direct (DM) ya Instagramê de bi temamî betal kir.
Ev tê wê wateyê ku peyamên we êdî wekî berê bi temamî veşartî (ne dizî) nînin û Meta an jî saziyên qanûnî dikarin, hewce be, ku bigihîjin nivîs, wêne û vîdyoyên Direct (DM) yên we.
Her çiqas Meta sedema vê karê parastina zarokan û cîbicîkirina qanûnên nû da zanîn jî, pispor dibêjin ku sedema veşartî ya vê bûyerê, bi kar anîna agahiyên çatên we perwerdekirina modelên hişmendiya çêkirî (suni - AI) û teslîmbûna li ber zexta saziyên çavdêrî û bigihîştina naveroka taybet (prîvat) a bikarhêneran e.
Bi vê guhertinê, Instagram êdî peyamnerekî ewle nîne û tenê Tora Civakî ye bi qabiliyeta çat a bin-çavderiyê re.
Ya balkêş ev e ku li gorî raporên nû, tewra ewlehiya WhatsApp'ê jî ketiye bin pirsê û hatiye gotin ku karmendên Meta dikarin peyamên WhatsApp'ê jî bixwînin.
