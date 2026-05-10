Yekîtiya Îslamî ya Kurdistanê: Me ji Bafel Talabanî re got ku tu wezaret divê neyê hesibandin ji bo nifşa nû bi hesaba me

Li gorî ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x.)– ABNA – Mûthena Emîn, serokê fraksiyona Yekîtiya Îslamî li parlamentoya Iraqê, ragihand ku piştî ku diyar bû Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê di danûstandinan de ye ji bo radestkirina wezaretê ji Tevgera Nifşa Nû re, şandeyek ji Tevgera Helwesta Mîhanî, Yekîtiya Îslamî û Tevgera Edaletê ya Kurdistanê li Bexdayê serdana Bafel Talabanî kirin.
Mûthena Emîn di hevpeyvînekê de bi kanala “Rudaw” re got ku ev şande di hevdîtina xwe de ligel serokê Yekîtiya Nîştimanî de tekez kir ku bi giştî 10 kursiyên wan di parlamentoya Iraqê de hene, lê Nifşa Nû tenê sê kursî hene û ji ber vê sedemê “wezaret mafê me ye û divê neyê hesibandin ji bo wan bi hesaba me.”
Wî zêde kir ku piştî hevdîtina bi Bafel Talabanî re, şandeya hevbeş a van partiyan çûye civîna Çarçoveya Hevbeş jî, lê wî ev kiryar wek “xeletî” bi nav kir.
Serokê Fraksiyona Yekîtiya Îslamî got: “Em ne partiyek in ku bi şandeyek hevbeş biçin. Baştir bû ku em li bendê bimînan heta ku şandeya Yekîtiya Nîştimanî ji civînê derkeve û paşê şandeya me bikeve.”
Mûthena Emîn derbarê daxwaza hin aliyan ji bo lêborînê ji ber van hevdîtinan de jî got ku alîgirên Yekîtiya Îslamî gelek hesas nabin li hember vê mijarê û ew wek pirsgirêkek krîtîk nabînin, her çend dibe ku alîgirên Tevgera Helwesta Mîhanî li hember mijarên wiha hesastir bin.
Wî her wiha ragihand ku Nûrî Malîkî di civîna Çarçoveya Hevbeş de ragihand ku li gorî pîvanên hatine destnîşankirin, 10 kursiyên parlamentoyê mafê wezaretê ne û piştgirî da radestkirina wezaretê ji van sê tevgeran re.
Mûthena Emîn di dawiyê de tekez kir ku heta niha wezîrên hikûmeta nû ya Iraqê nehatine dawîkirin û hêj ne diyar e gelo ev tevger dê ser bikevin di bidestxistina wezaretê de yan na.
