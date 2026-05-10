Tuncer Bakırhan ji Erdoğan xwest ku di pêvajoya aştiyê de roleke çalaktir bilîze

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —“Tuncer Bekirhan” hevserokê Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan (DEM Parti) di gotinekê de, bi îşaretkirina pêvajoya aştiyê li Tirkiyeyê, ji Serokkomarê vê welatî “Recep Tayyip Erdoğan” daxwaz kir ku di vê pêvajoyê de rolek çalaktir bileyze û bang li wî kir ku: “Werin em bi hev re dîrokê binivîsin.”
Li gorî nivîsa tora Rudawê, Tuncer Bekirhan di civîna fraksiyona partiya xwe ya li parlamentoya Tirkiyeyê de li ser pêvajoya çareserkirina pirsgirêkên siyasî û aştiyê axivî û tekez kir ku berdewamîya siyaseta qeyûmtiyê (tayînkirina qeyûm li şûna şaredarên hilbijartî) zirarê dide baweriya gel li hember vê pêvajoyê.
Wî bi rexne li siyaseta hikûmetê got: “Nekirina gavên qanûnî û berdewamîya siyaseta qeyûmtiyê, nebaweriyê di pêvajoyê de zêde dike. Li aliyekî din, ji pêvajoya aştiyê tê axaftin; lê li aliyê din qeyûm û biryarên zindanan hene ku ji aliyê civakê ve nayên qebûlkirin.”
Hevserokê DEM Parti her wiha wek hin kesayetiyên siyasî yên din, di nav wan de Dewlet Bahçelî, li ser rewşa Abdullah Ocalan, serokê girtî yê Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK), rawestiya.
Bekirhan diyar kir: “Rûniyakirina rewşa qanûnî û baştirkirina şert û mercên fizîkî yên Abdullah Ocalan ku yek ji aktorên sereke yên vê pêvajoyê ye, gelek girîng e.”
Wî zêde kir ku ji bo pêşvebirina saxlem a pêvajoyê, baştirkirina şert û mercên têkiliyê û şertên serdanê ji bo Ocalan pêdivî ye.
Li gorî gotinên Bekirhan, pirsên derbarê rewşa Ocalan ku ji aliyê Dewlet Bahçelî ve hatine kirin, dîrokî ne û hîn jî bersiv nehatine dayîn. DEM Partî jî piştgiriya xwe ji bo gavên qanûnî û zelalkirina rewşa Ocalan nîşan dide. Bekirhan her wiha ji Serokkomar Erdoğan re got ku dîrok wê kesên wêrek qebûl bike û bang li wî kir ku bi hev re “dîrokê binivîsin”.
Wateya vê yekê ew e ku DEM Partî dixwaze ev mijar bê nîqaşkirin û biryara dawî li ser were girtin, û her wiha dixwaze ku Serokkomar Erdoğan gaveke erênî ji bo pêvajoya aştiyê û çareserkirina pirsgirêka Kurd biavêje.
