Protestoya( Xwepêşandan) Tevgera Şoreşa Gel a Behreynê li dijî Destgiriya Zanyarên Şîe

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)—ABNA —Tevî kontrola tund a polîsan, Behreyn şahidê tevgera şoreşgerî û meşên gelê hêrsbûyî ye di şermezarkirina destgiriya bêserûber a deh kesan ji zanyarên şîe û armanckirina bi plankirî ya nasname û kiryarên olî yên civaka şîe de.
Malpera nûçeyan a Hevpeymaniya Ciwanên Şoreşa 14’ê Sibatê ya Behrênê ev nûçe ragihand û lê zêde kir ku di vî warî de, meşên hêrsdar li Kerrane, Deraz, Elî, Ebû Sîbe’ û Şaxûre pêk hatin, ku di wan de xwepêşanderan wêneyên zanyarên hatine desteserkirin hilgirtin û êrîşkirina ser şîeyan şermezar kirin.
Niştecihên bajarokê Elî li dijî destesergirtinên neheq ku deh kesan ji endamên şîe û zanyarên wan kirine armanc, nerazîbûn nîşan dan.
Şoreşgeran her wiha li bajarokên Malkiye, Ekr, Demistan û Derazê xwepêşandan kirin û di protestoya vê çalakîya eşkere ya desthilata Behrênê li dijî şîeyên vî welatî de, bi şewitandina lastîkan, rêyên sereke girtin.
Her wiha li avahiya meskenî ya Cedhifṣ, li ser dîwaran dirûşmeyên di şermezarkirina destesergirtina zanyarên mezin û şerê neheq li dijî civaka şîe ya Behrênê hatibûn nivîsandin.
Berî vê, komên berxwedanê û çalakvanên siyasî li Behrênê, dema ku destgiriya zanyarên şîe ji aliyê desthilata vî welatî ve şermezar kirin, bi hişyarkirina desthilata Alî Xelîfe daxwaza azadiya tavilê ya zanyarên desteserkirî û rawestandina çalakiyên neqanûnî û provokatîf li dijî şîeyan li vî welatî kirin.
Di rojên dawî de, hêzên ewlehiyê yên Behrênê dema ku êrîş birin ser herêmên cuda, hejmarek ji zanyarên naskirî yên şîe bêyî ku biryara dadwerî an zelalkirina derbarê tohmetên hatine kirin bidin, desteserkirin û birine ciyên nediyar.
Wezareta Navxweyî ya Behrênê roja Şemiyê ragihand ku 41 kes ji wan bi tohmeta hevkariya û hevxemiya bi Îranê re, di heman demê de bi êrîşên Amerîkî-Îsraîlî, hatine desteserkirin.
Malpera El-Wefaq a Behrênê ragihand ku hêzên Behreynî roja Şemiyê êrîş birine ser hejmarek ji herêmên şîe-nişîn û zanyarên olî û mamostayên zanîngehên olî desteserkirine.
Behrên ku mêvandariya fîloya pêncemîn a Hêza Deryayî ya Amerîkayê dike, piştî şerê Amerîka û rejîma Siyonîst li dijî Îranê, dest bi zordariyê li dijî şîeyên vî welatî bi behaneya alîgirî ji Îranê re kir.
