Sererkanê Artêşa Îsraîlê: Armanca me ne çekberdana(Neçekdarkirina) Hizbullahê ye

Li gorî ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) – ABNA – "Îyal Zamîr", Serokê Sererkanê Artêşa Îsraîlê, tekez kir ku ji bo artêşa vî rejîmî armanceke bi navê şilkirina Hizbullahê nehatiye destnîşankirin. Armanca sereke, pêşîlêgirtina moşekên dijî-zirê, pêşîlêgirtina têketina herêma Celîlê û peydakirina şertan ji bo qelskirin û hilweşandina Hizbullahê ye.
Zamîr îro (yekşemê) di axaftinan de, bi destnîşankirina berdewamiya pevçûn û tengasiyên li sinorê Libnanê û Filistîna dagirkirî, got ku li eniya bakur a Îsraêlê, tu agirbest nîne.
Operasyonên Hizbullahê li başûrê Lubnanê
Li qada meydanî, Hizbullahê Libnanê ji bicihanîna komeke operasyonan li dijî cih, komên hêz û alavên artêşa Îsraêlê li başûrê Libnanê nûçe da.
Hizbullahê ragihand ku buldozereke leşkerî ya ji cure D-9 ê aîdî artêşa Îsraîlê li herêma "Xalet Rac" li gundê "Dêr Seryan" bi drona întixarî (teqemenî) hedef girtiye. Herwiha cihek fermandariya artêşa Îsraêlê li bajarokê "Xeyam" bi du dronên întixarî hedef girtiye û buldozereke din a D-9 li bajarokê "Bint Cebîl" hedef girtiye. Van êrîşan rasterast li hedefên xwe ketine.
Ev tevgera berxwedanê herwiha ragihand komeke hêz û alavên artêşa Îsraîlê li herêma Xalet Rac li derdora Dêr Seryan bi moşekên topxaneyê (artillery) hedef girtine û ev êrîş bûye sedema mirin û zirarê, bi rengekî ku artêşa Îsraêlê ji bo veguhestina birîndaran, hêzên alîkar di bin dûmana qalind de şandine herêmê.
Hizbullahê herwiha ji hedefgirtina komeke hêzên artêşa Îsraêlê li gundê "Reşaf" bi moşeka rêveber (guided) nûçe da. Ji wê zêdetir, komên din ên leşkerî û alavên Îsraêlî li Reşaf û Xalet Rac bi roketan hatine hedefgirtin û herêmeke nêzî şaredariya bajarokê "Xeyam" jî di bin agirê topan de maye.
